RAT KOLEGA BUKTI! LAZIĆ: Ljuba je sujetni matorac! ALIČIĆ: Darko je NIKO I NIŠTA! TRESE SE ESTRADA! Ovo niko neće moći zaustaviti

Naime, nakon što je naš list pustio scene iz video-snimka na kojem se vidi kako Ljuba odbija da peva na rođenju sina Darka Lazića, te kako ponižava domaćina, Lazić je nakon dugo vremena otvorio srce i rekao šta zaista misli o svom starijem kolegi.

"Desilo se to da me je Ljuba razočarao baš tada kada mi se sin rodio. Inače, on je čovek kojeg sam ja poštovao od početka takmičenja u "Zvezdama Granda". Uvek sam rado pevao njegove pesme i on je za mene jedna velika pevačina, legenda. Međutim, na stranu sve to, mislim da takvo ponašanje nije za njegove godine, njegovu karijeru, za njegovo ime. Jednostavno ne znam zbog čega je sada toliko sujetan. Ja ne razumem što on nije srećan što neko ima da ga zameni. Na mlađima svet ostaje, a ne na sujetnim matorcima. Pa i ja ću ostariti jednog dana, doći će mlađi", iskren je bio Darko i nastavio da objašnjava.

"Mi smo bili toliko dobri da nema dalje. Taj dan sam ga zamolio da otpeva pesmu, a on mi kaže da ne može, da čeka svog klavijaturistu. Mislim, to je takva glupost. On je pozvan kao gost, ne znam odakle mu pravo da tu kod mene zove svog klavijaturistu. Sujeta i ljubomora su čudo, to je što ja imam da kažem", završio je Lazić.

Budući da se mladi pevač razočarao u svog velikog obožavaoca i da je, kako Lazić tvrdi, veoma sujetan, stariji kolega je ostao pri svom stavu da Lazić mora da se kani pića.

- Ja sam jednom o tome pričao i ne pada mi na pamet opet to da komentarišem. Rekao sam tada šta imam i ostajem pri tome da od Lazića ništa neće biti ako nastavi kako je navikao. On mora skroz da se kane tog pića i da ne govorim šta sve ne. Ja mu nisam ni otac ni majka pa da mu govorim šta da radi, neka radi šta hoće. A to sa veselja neću da komentarišem, rekao sam već. Ja ću da se ponašam onako kako ja mislim da treba, imam svoj autoritet i ne gazim ga ni zbog koga - rekao je Ljuba.

