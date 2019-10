DARKO ZGRNUO 50.000 EVRA NA ROMSKOJ SVADBI A LJUBA 25.000 ZA 25 SEKUNDI! Otkrivamo koji pevači su dobili najviše bakšiša na estradi!

Veliki broj pevača na domaćoj estradi može da se pohvali, osim dobrim honorarima, još boljim bakšišem. Neki od njih obogatili su se pevajući na svadbama, rođendanima, krštenjima, pa su tako, za svega nekoliko minuta pevanja, zaradili stan u Beogradu, što se vidi i na mnogobrojnim snimcima.



Među onima koji najbolje prolaze na veseljima su Darko Lazić i Ljuba Aličić, a cifre koje su oni zaradili od bakšiša su rekordne. Lazić je otkrio pre nekoliko godina da je najveći bakšiš dobio na svadbi u Beču, i to 50.000 evra.

- Često sam pevao na romskim, vlaškim i rumunskim slavljima. Ne stidim se to da kažem, i oni su moja publika. Osim toga, tu se dobija najveći novac. Najviše što sam uzeo je oko 50.000 evra bakšiša za jedno veče! Bilo je tu i više para, ali nije sve bilo samo za mene, već su ostatak dobili ostali muzičari - ispričao je Darko.



Pre dve godine na Jutjubu se pojavio snimak na kojem Ljuba Aličić na jednoj svadbi dobija bakšiš od 25.000 evra i to za 25 sekundi, dok je pevao prve stihove pesme „Njen oproštaj“. U pitanju je bila jedna proslava u Nemačkoj, a pevač je to potvrdio.

- Gostovao sam u Berlinu na jednoj svadbi, a čovek je pravio i rođendan detetu. Pozvao je mene, Darka Lazića, Nadicu Ademov, Aleksandru Prijović, ne sećam se tačno. Došla torta i on me zove da otpevam pesmu „Njen oproštaj“ i, kako sam počeo, on kreće da deli sve po 500 evra. Stvarno nisam mogao sve da stavljam u ruke, pa sam stavljao i u džepove. Naravno, nisam samo ja uzeo te pare, podelilo se na nas osmoro-devetoro, koliko nas je bilo - rekao je Ljuba, a mi vam otkrivamo koji su još pevači „magneti za bakšiš“.



Šerif Konjević

ZA NEKOLIKO SATI 30.000 EVRA



Jedan od najzanimljivijih snimaka ima Šerif Konjević! Pevač je uveseljavao na hiljade gostiju na jednoj svadbi u Raškoj, a za samo nekoliko sati je zaradio 30.000 evra. Šerif je dočekan kao kralj, a bakšiš je dobijao celu noć. Gosti su pevaču vezali traku oko glave i struka, kako bi imali gde da mu guraju novčanice.

Nadica Ademov

UZELA 15.000 EVRA U DANSKOJ



Za Nadicu Ademov važi da je „magnet za pare“, a ona je otkrila koja je najveća cifra koju je zaradila na jednom slavlju.

- Pevala sam na jednoj proslavi u Danskoj i jedan dečko je naručivao pesme jednu za drugom. Pevala sam oko 45 minuta bez prestanka, nisam mogla do vazduha da dođem, a on me je obasipao parama. Padale su mi pare iz ruku, nisam mogla da držim sve novčanice u ruci koliko je davao, bilo je više od 15.000 evra - ispričala je Nadica.

Šaban Šaulić

KRALJA ČASTILI, PA KRUNISALI



Decenijama su pokojnog Šabana Šaulića zvali kraljem narodne muzike, ali malo ko zna da je on zaista krunisan. I to krunom od pravog zlata, optočenom rubinima, smaragdima i dukatima. Šaulić je ovim poklonom, kojeg je dobio na jednoj svadbi u Kladovu, bio iznenađen, pa je rekao gostima da ovako nešto nikada do sada nije dobio. Inače, gosti su rekli da je domaćin proslave na svakih pola sata častio pevača novčanicama od sto evra, što i ne čudi, jer Šaban je uvek bio najjači kada su bakšiši u pitanju. Na jednoj svadbi Šaban je za samo 20 sekundi zaradio 2.000 evra, što dokazuje i snimak na Jutjubu.

Zlata Petrović

ZA TRI PESME 4.500 EVRA

Zlata Petrović se obogatila kada je pevala u Beču na dočeku 2014. godine. Ona je, pored odličnog honorara, uzela i sjajan bakšiš. Za samo tri pesme Zlata je dobila čak 4.500 evra.

- Tačno je da sam dobila velike pare za samo tri pesme. Otpevala sam „Aj, vino, vino“, „Samo s tobom“ i od Julije Bikove „100 miliona“. Publika u Austriji otkida na te pesme. U Beču me ne zovu Zlata, nego „vino, vino“ - rekla je zadovoljna Zlata.

Radiša Trajković Đani

ZA POLA SATA 8.000 EVRA



Đani je jedan od najtraženijih pevača kada su u pitanju romska veselja. Jednom prilikom je na takvoj svadbi u Beču za samo pola sata zaradio čak 8.000 evra. Čim je Đani počeo da peva, mladoženja i svatovi su počeli da ga kite ljubičastim novčanicama od 500 evra, a kada više nisu imali gde da mu ih stave, trpali su mu u cipele.

- Ne volim da pričam o ciframa jer znam da je „oskudacija“, da se teško živi. Samo ću vam reći da mi je krivo što na toj svadbi nisam obuo patike tri broja veće, da može unutra da se nagura više novčanica - rekao je Đani.

Dara Bubamara

UZ 4.000 EVRA DOBILA I DUKAT



Dara Bubamara najveći bakšiš zaradila je na jednoj svadbi kada su joj novac stavljali čak i u grudi, a dobila je i zlatni dukat. Pevačica je zaradila čak 4.000 evra, a uzela je i honorar od 15.000 evra.

- Bila je to dobra svadba za nas pevače. Smenjivali smo se na sat vremena. Bili su i Brena, Zorica, Jašar i Đurišićka. Dobila sam i dobar honorar. Napravila sam odličnu atmosferu, zato sam najviše bakšiša i uzela - rekla je Dara.

