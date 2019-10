GMAZOVI, ČUVAJTE SE! KREĆE RAT! Aca Lukas poludeo što ne može u Australiju: Sad će stoka i ku*vini sinovi da osete MOJ GNEV!

Aca Lukas definitivno neće moći da održi turneju u Australiji jer mu viza po drugi put nije odobrena i pored toga što je poslao dokaz da nije krivično osuđivan u Srbiji.

Njemu je, kao što je Kurir objavio, u maju odobreno da otputuje na daleki kontinent, a onda je 26. septembra stiglo obaveštenje da ipak ne može da krene na put zbog toga što im je prijavio da nije krivično osuđivan. Iako je naknadno dostavio dokument koji potvrđuje njegove reči, australijske vlasti su ostale pri svome.



Gnev



- Svim našim ljudima veliki pozdrav i žaljenje što nam stoka nije omogućila da se družimo. A stoka i ku*vini sinovi koji su odavde agitovali preko svojih sektaških i izdajničkih kanala, slali lažne dojave, sada će osetiti moj gnev. Sad se držite jer ste hteli da ratujete sa mnom i ja ću vam, gmazovi degenerični, pružiti to zadovoljstvo.



Pozvali smo Lukasa da nam objasni na koga konkretno misli.

- Nažalost, neću moći da vam kažem, ali taj koji treba da zna, on zna to vrlo dobro - rekao je pevač i nastavio:

- Oni misle da su mi naudili time što su mi izbili nešto para iz džepa, ali kad će da shvate da mi nismo isto i da meni pare nisu prioritet i da nisam kao oni da volim pare više nego decu svoju. Oni misle da ako pare njih bole najviše, da bole i mene, a mene boli ku*ac za pare - kaže nam Aca i objašnjava zbog čega je opet odbijen za vizu:



Porodično nasilje



- Nisu tražili podatke na relevantnom mestu, a to je u sudu i policiji. Kako su onda mogli da znaju da sam ja slagao. Znači da je neko dojavio i, naravno, prevario ih. Prema tome, ono za šta sam odbijen i u Americi, ono što su silovali da nađu nešto da mi ne bi dali vizu, jeste porodično nasilje za koje je napravljena nagodba s tužilaštvom i ona se zove oportunitet i ne ulazi u kaznenu evidenciju. Ja sam zbog toga odbijen za američku vizu, a sada su isto to servirali australijskoj ambasadi da bi me odbili. Evidentno je i jasno kao dan da se to radi odavde iz samo jednog razloga jer ne znaju kako drugačije da mi napakoste.

