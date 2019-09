MUKA MI JE OD SVEGA, 3 ŽENE SU MI DOŠLE GLAVE! Lukas pukao posle svih afera, pa opleo: Briga me za ku*ve, pevačice, starlete! Jedna mi UNIŠTILA BRAK, druga potrošila SVE PARE!

Aca Lukas ne prestaje da bude u žiži interesovanja zbog brojnih afera u koje je upleten. Popularni folker nedavno se i zvanično razveo od supruge Sonje, sa Lepom Brenom je vodio žestoki rat, dok je sa Jelenom Karleušom završio prijateljstvo za, kako tvrdi, sva vremena. U razgovoru za Kurir Stars, muzička zvezda kaže da mu je svega preko glave i da samo želi da uživa sa svojom decom i unukom.

foto: Marina Lopičić

- Više me briga i za starlete, kurve, pevačice, Brenu, bivše, sadašnje i buduće žene. Boli me uvo za sve. Preko glave su mi sve te gluposti koje se dešavaju na estradi. Hoću, bre, da se naspavam, da živim normalno. Živim za muziku, publiku i, naravno, svoju decu i unuku. Muzičar sam, ne zanimaju me afere i ostale gluposti - izričit je Vuksanović, koji o bivšoj ženi Sonji ne želi da kaže ni reč.

foto: Printscreen

Njih dvoje su se pre samo dve nedelje zvanično razveli, a pevač je preuzeo odgovornost za njihovu zajedničku ćerku i uredno plaća alimentaciju.



- Razveo sam se i stavio tačku na tu priču. Da ne bih više dolazio u sud, jer nemam ni vremena ni živaca, a i da ne bih bacao pogled na drugu stranu, sve smo rešili. Bilo je kao na pijaci! Šta drugo sa dotičnom može da bude! Glavni problem su pare, naravno - rekao je tada folker.

foto: Sonja Spasić

I sa Brenom je na ratnoj nozi.



- Od raznih smeštanja, ogovaranja, poturanja i olajavanja mene pred mojim najbližima, pa do smešnih vođenja lakovernih žena, među kojima i moju najlakoverniju, po raznoraznim prorocima, hodžama i ostalim belosvetskim prevarantima da biste naudili, pre svega meni, pošto sam, čak i da ne verujem u takve gluposti, imao prilike da gledam bivšu suprugu kako ranom zorom poliva raznorazne vode iz flašica koje su mogle ozbiljno da mi naude, samo u slučaju da sam se, ne daj bože, okliznuo na vlažne delove pofajtanog stana. Smešno, jadno i glupo - rekao je folker.

foto: Damir Dervišagić

JK mu je presela kada je uvredila njegovog prijatelja kod kojeg je Lukas bio na rođendanu.



- Nemam nameru da te vređam, ali ne dozvoljavam da iko sere po meni i po mojim prijateljima, isto kao što sam, a nije bilo tako davno, stao u tvoju odbranu, kada si, gospođo sa mozgom od 300 na sat, cvilela kao Damjanov Zelenko, jer je neko sa mozgom od tri na sat, uspeo da doskoči tvom turbo mozgu pa ti se usrao u život! Završili smo za sva vremena - napisao je između ostalog Lukas.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić Foto: Kurir

foto: Kurir

