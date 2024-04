ZA DORUČAK JEDE LOSOSA, A SVE SE PROMENILO KADA JE OVO IZBACIO IZ ISHRANE! Željko Joksimović otkrio tajnu dobrog izgleda

Željko Joksimović decenijama je prisutan na javnoj sceni, a oduvek je zbog svog izgleda važio za miljenika žena.

Željko je sada objasnio kako održava savršen izgled i otkrio da jednu namirnicu gotovo nikada ne unosi:

foto: Printscreen

- Dan započinjem punomasnim tostom, kombinovanim sa različitim sastojcima, avokadom, krem-​​sirom, dimljenim lososom, jajima i drugim. Posle doručka, gotov sam sa ugljenim hidratima za taj dan - rekao je pevač i otkrio šta izbegava da konzumira.

foto: Zorana Jevtić

- Jedem samo belančevine i povrće, a potpuno sam izbacio šećer iz ishrane - objasnio je i dodao da beli šećer smatra najvećim neprijateljem.

- Naravno, jedem nešto slatko jednom u nekoliko meseci ili tako nešto, ali to se ne događa svake godine. Što se tiče ostalih prehrambenih navika, jedem svakih pet sati i trudim se da izbegnem zakiseljavanje po svaku cenu, jer se pokazalo da je to najveći problem za moje telo - naveo je on.

foto: Damir Dervišagić

Joksimović ističe da je pored ishrane izuzetno važna i fizička aktivnost.

- Vežbam redovno i kombinujem različite vrste vežbi. Na primer, volim biciklizam, vozim oko deset kilometara dnevno, često vozim i više od toga kroz Beograd - rekao je, pa dodao:

- U našem glavnom gradu ima puno mesta za biciklizam, a jezero Ada Ciganlija jedan je od mojih izbora. Osim biciklizma, plivam najmanje tri puta nedeljno, a u teretanu idem svaka dva dana. Imam prijatelje koji su fitnes-treneri i vežbamo zajedno, što mi omogućava da sprovodim najbolje programe za telo i za posao koji obavljam -objasnio je pevač.

