ZVEZDA FILMOVA ZA ODRASLE IZ NOVOG PAZARA HOĆE DA SE SNIMA SA MILJANOM I ZOKIJEM! Šok ispovest po*no penzionera: Sa Nišlijkom bih NEŠTO ŽESTOKO, a Šumadinac i ja možemo i sa NJIH 5!

Salko Bećirović privukao je ogromnu pažnju gostujući u vili "Parova", gde je mnogo toga otkrio kako iz poslovnog, pa tako i iz privatnog života. Kako se navodi, njegova velika želja sada je da ima vreli snimak sa temperamentnom Nišlijkom Miljanom Kulić, ali i Zokijem Šumadincem. Penzioner iz Novog Pazara misli da je Miksi "skroz otkačen lik" te bi sa njom probao žestoko "ali skupo", dok je Šumadincu poručio da mu se javi, pa da organizuju "snimanje sa pet žena".

"Miljana Kulić je skroz otkačen lik, pozitivna je. Dopada mi se. Snimio bih s njom žestoki porno-video, ali da to bude ozbiljna produkcija, a ne nešto bez veze", kaže Salko, koji ne krije da voli grupnjake i da bi bez problema mogao da vidi sebe u istom kadru sa Zokijem i pet žena.

"Slobodno neka me pozove i nas dvojica ćemo snimiti video sa još pet žena. Meni to nije problem. Već sam snimao filmove u kojima smo nas desetorica bili sa jednom ženom. Imam baš dosta takvih klipova", istakao je on.

Inače, Bećirović otkriva i da je nevinost izgubio u osnovnoj školi, kada mu je bilo tek 13 godina.

"Dogodilo mi se to sa devojkom koja je bila starija od mene. Ako se dobro sećam, ona je tada imala 20 godina. Bio sam simpatičan dečkić i volele su me cure", prisećao se on.

Ovim vodama Salko je zaplivao pre više od 30 godina iz hobija, ali i da bi zaradio dodatni novac za svoju porodicu. Bio je zaposlen u jednom javnom preduzeću, pa je na slobodne dane ili vikendima snimao po*niće.

"Oduvek sam to želeo. Imao sam višak energije i morao sam negde da je kanališem. Posle drugog po*no-filma dopalo mi se sve to i odlučio sam da se time profesionalno bavim", ispričao je Salko, kojem je umetničko ime "Salko Mišel", pa dodao:

"Ne gledam svoje scene se*sa. Nikada nisam odgledao svoj po*nić. Iskreno, ne gledam ni druge, samo volim da je*em. Spavao sam sa više od 500 žena do sada. Zaradim 60 evra po sceni, a za ceo film dobijem između 200 i 500 evra."

Po*no-deda kaže da više voli sredovečne žene nego mlađe devojke.

"Obožavam punije žene srednjih godina, one prave ku*ožderke. Nastaviću i dalje da snimam filmove za odrasle. Žene sa kojima sam spavao znaju da mi kažu: 'Ti ćeš do kraja života moći da je*eš.' E sad, koliko ću živeti, to ne znam", rekao je on kroz osmeh.

Salko ističe da bi rado ušao u neki rijaliti, jer smatra da bi gledaocima bio veoma zanimljiv. S druge strane, on objašnjava da je u po*no-industriji važno čime glumac raspolaže:

"Džaba ti je veliki ako ne može da je*e. Moj je 22 centimetra i stoji pravo. Ženama se sviđa moj pe*is, zadovoljne su. Reditelji po*no-filmova su me često zvali u pomoć. Kada neki po*no-glumac ne bi mogao da je*e, ja uskočim jer ja uvek mogu."

"Zadruga' ili 'Parovi', svejedno, ali voleo bih da uđem u šou. Zato sam sada otkrio sve ovo o meni jer mislim da je zanimljivo za gledaoce, pa čekam da me pozove neka televizija", bio je iskren on.

Njegova žena i četvoro dece tek nedavno su saznali čime se bavi i nije im baš bilo pravo.

"Žena se naljutila na mene kada je saznala da snimam po*niće, ali dobro, oprostila mi je. S njom sam u braku 35 godina. Imamo četvoro dece, tri ćerke i sina. Imam i četvoro unučadi", pohvalio se, pa nastavio:

"Ni sa kim iz porodice ne pričam o mom poslu po*no-glumca. Svako od nas radi svoj posao najbolje što zna i ume. Dobar sam roditelj i suprug i nemaju razloga da mi bilo šta zameraju", zaključio je on.

