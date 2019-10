ĐORĐE DAVID POLJUBIO MAJKU UČESNIKA ZVEZDA GRANDA! Napravio haos pred svima, od vrisaka je ZVONILO! (FOTO)

Đorđe David nije krio oduševljenje kada je čuo Aleksandra Josifovskog, "kolegu rokera", koji je došao iz Ohrida da pokaže stručnom žiriju šoua šta zna. Mladić od tek 26 godina sve ih je bacio na kolena, pa onda dobio priliku i da sam izabere svog mentora.

Pošto je tu "titulu" dao Davidu, on je ustao da ga pozdravi i zagrli, a zatim je na iznenađenje mnogih poljubio i njegovu majku.

Majka Elizabeta je, inače, takođe pevačica, ali ona izvodi narodnu muziku. Na nagovor žirija i ona se pojavila na sceni da otpeva koju, a onda i "zaradila" poljubac od poznatog rokera, i to takav da svi o njemu pričaju! Iako im je oboma pokrio usne rukom, ipak ju je poljubio samo u obraz.

Ipak, muzičar je pozdravljen ovacijama, a Aleksandrova majka samo se nasmejala i nije ništa komentarisala.

"Ja sam samo hteo da kažem, pošto mi ne dozvoljavaju... rokeri kada pevaju sa bendom, onda je to jedna vrsta ekspresije gde je mikrofon uvek tu (tačno ispred usana). Moraš da vodiš računa da ne budeš glasniji od matrice", istakao je Đorđe David, jer se bila povela polemika zašto je takmičar sve vreme izmicao mikrofon.

Naime, on je to činio upravo da ne bi bio glasniji od matrice, a to najverovatnije zna jer ima iskustva na sceni.

"Ti mi trebaš... Ti i ja sad imamo ozbiljnu misiju da osvetlamo obraz onoga što se zove tokenrol", zaključio je on pa zagrlio Aleksandra, kojem će biti i mentor tokom takmičenja u ZG.

