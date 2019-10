ANA BI JOŠ JEDNO DETE, A LORENA NI DA ČUJE! Evo šta se stvarno dešava iza zatvorenih vrata!

TO JE uopšte NE INTERESUJE

Ana Sević pojavivši se na jednom događaju u Beogradu osim o ponovnoj udaji progovorila je i na temu porodice. Pevačica je istakla da priželjkuje još jednu bebu, ali da njena ćerk aLorena, koju je dobila u braku sa Darkom Lazićem, time nimalo nije oduševljena. Šta više, kako kaže, naslednica obožava što je u centru pažnje i to odlično koristi.

"Ako Bog da, sve je u Božijim rukama. Ne mogu ja da odlučujem o tome, ali mogu da radim na tome (smeh). Priželjkujem, naravno, ja sam jedinica i volela bih da sam imala uz sebe brata ili sestru, tako da ne bih volela da ostanem na jednom detetu. Apsolutno mi je svejedno šta ću dobiti, bitno je da su deca živa i zdrava, da su voljena, da imaju podršku roditelja, oslonac oko sebe i da im se pruža ljubav, sve ostalo nije bitno", ispričala je Ana, pa nastavila:

"Lorenu baš to i ne interesuje previše. Kad joj se pomene ta tema, ona je onako dobro iskulira. Njoj je savršeno da bude centar sveta i to joj ide od ruke i to dobro koristi", zaključila je ona.

