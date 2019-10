ZVAO ME JE I REKAO DA MORAMO DA PRIČAMO! Darko Lazić prvi put progovorio o AFERI Ace Lukasa i Ane Sević! Evo kako je reagovao na glasine o preljubi

Pevač Darko Lazić posvetio se povratku na estradnu scenu, a sad je otkrio u kakvom je odnosu sa Acom Lukasom, pošto se spekulisalo da je nakon skandala u koji je bila upletena njegova sada bivša supruga Ana Sević sa kolegom na ratnoj nozi.

Naime, Lazić je otkrio da mu je Lukas jedan od najboljih prijatelja sa estrade, kao i da njega ne krivi za spornu situaciju koja se navodno desila između Ane i Lukasa.

- Pre svega, što se tiče prijatelja sa estrade, mnogi su me razočarali. Kad kažem mnogi, mislim na one koji su mi kao bili prijatelji, a vukli su me na dno. Sa takvim polusvetom više nemam kontakt. Inače, Andreanu Čekić smatram za prijatelja za ceo život. I njoj, ako treba duša, srce, noga, sve ću da joj dam. Tu je, naravno, i Aca Lukas, kojeg smatram za dobrog prijatelja.

Znači, ti i Lukas ste u dobrim odnosima? Ne kriviš ga ni za šta?

- Lukas je baš, baš dosta bio uz mene. I danas me pozove da me posavetuje oko svega. Čim nešto pročita u novinama, kaže mi: "Moramo da se vidimo da popričamo". Mene je to jako iznenadilo, ali Lukas je zaista dosta bio uz mene.

I posle svega što se izdešavalo i pisalo za Acu i tvoju bivšu, vas dvojica ste u više nego dobrim odnosima?

- Pre svega moram da kažem da ne želim uopšte da pričam o bivšoj. Ni na jedno pitanje vezano za nju neću odgovarati niti želim takva pitanja. Posle svega što se izdešavalo pre, znate već šta, on je čovek kojem neke stvari ne možeš zameriti. On je takav, i to je to. Poštujem ga mnogo, kao i on mene. Posavetuje me uvek kao svoje dete. Aca nema ni gram sujete.

Lukas te savetuje kao svoje dete?

- Ovo je španska serija, ali sve je sada OK. On nema veze ni sa čim, ne krivim ga ni za šta.

Kako komentarišeš to što Acu pokušavaju da sabotiraju. Nije dobio vizu za turneju u Australiji?

- Evo, samo ću ti jednu stvar reći. Lukas i ja imamo slične neprijatelje. Nas dvojica ćemo se izboriti sa svima. Lukas i ja smo jači od svih njih. Mi znamo ko su nam neprijatelji. Ti ljudi su nam nekada bili bliski prijatelji.

U kakvim si odnosima se čelnicima "Granda", Lepom Brenom i Sašom Popovićem?

- Nikada nisam bio u lošim odnosima ni sa Sašom ni sa Brenom. Što se tiče Saleta, on nas je sve gledao kao svoju decu, izveo nas je na pravi put. Ono što smo mi posle radili je samo naša stvar. Uvek se rado pojavim u "Grandovim" emisijama.



Ti sada propagiraš "novi život", a nejasno je šta si to promenio? Deluje da se i dalje igraš sa životom.

- Ja sam sve ljudski uradio. Jednostavno, posle toliko meseci, koliko sam bio vezan za krevet, poželeo sam da sednem u kola, da popijem koju rakiju, da se osetim živim. Od želje sam seo da provozam auto jer sam bio mnogo uplašen da više nikada neću moći da vozim. Ja ću u skorije vreme dobiti svoju vozačku dozvolu, pošto ponovo polažem.

Dakle, Darko će najzad imati dozvolu? Više nema prekršaja?

- Znam da sam bio katastrofa po tom pitanju. Godinama sam vozio bez dozvole, onda u alkoholisanom stanju, ali to je sada iza mene.

Ako se malo osvrnemo, reci mi kakav si ti primer davao mladima? Vožnja bez dozvole, pijanstva, droge?

- Nikakav primer nisam bio mladima, pa ni mojoj deci. Mogu iskreno da kažem da sam bio jako loš primer za omladinu. Ja stojim iza svojih grešaka. Mislim da sam debelo platio zbog svega. Nema veće kazne od ovoga što sam do kraja života postao invalid.

Misliš da si svoj život znao da ceniš?

- Ne! Ja nimalo nisam cenio svoj život. Ja sam baš živeo brzim životom, koji me je doveo dovde. Mislim da sam malo preterao, zato sam obeležen za ceo život. Jednostavno, ja mesto za greške nemam, sledeća greška, kada bi se desila, ne bi me bilo. Moralo je ovako da se desi, ja se u suprotnom nikada ne bih smirio.

