SAMO POVIJEM KIČMU I SAČEKAM DA PROĐE! Bivša žena Žike Jakšića otvorila dušu o najtežim trenucima u životu, a onda otkrila sve o PRINOVI

Voditeljka Dajana Paunović kaže da želi još naslednika, kako Dušan, kojeg je dobila sa kolegom Žikom Jakšiće, ne bi ostao jedinac. Ona otkriva da joj u ovom trenutku najteže pada nespavanje.

Iako neizmerno voli svoj posao, svesna je da njen privatan život trpi zbog toga, ali ne žali jer misli da je to dobar put ka uspehu.

- Mislim da sam na dobrom putu da imam uspešnu i dugoročnu karijeru jer sam dosta posvećena poslu. Nemam maltene socijalni život, ne izlazim, retke su prilike kada mogu da se opustim i zaginem negde sa društvom. Vodim povučen život, rano ležem, ali i rano ustajem. Ovaj posao kao i svaki ima dve strane, lepu i manje lepu. Uživam u svim beneficijama koje ova profesija donosi i trudim se da ne pridajem značaja toj drugoj manje lepoj strani, manama.... kao što su recimo (ne)spavanje ili socijalni život koji je sveden na minimum.

Koje su tvoje vrline i mane?

- Savršena osoba ne postoji. Osoba sam koja ima složen karakter iako se možda na prvi pogled to ne bi reklo, više delujem kao neka nežna, osetljiva ženica. Introvertna sam osoba, ne mogu sa svakim, nisam prilagodljiva društvu ni situaciji ukoliko mi ne prija. Često znam da budem i tvrdoglava. Možda bi to za nekog bile mane, ali ja s tim osobinama živim oduvek i zadovoljna sam. Odan sam prijatelj, saradnik, partner. Vredna, saradljiva, pouzdana. Eto, to bi bile neke moje osobine.

Kako zamišljaš svoj život za 10 godina?

- Ne volim da pravim dugoročne planove. Verujem da je sve negde zapisano i da se ništa ne dešava slučajno. Ako bude sve kao što je sada, ja ću biti više nego zadovoljna.

Da li sin Dušan traži da dobije brata ili sestru?

- Nije poželeo još uvek. Lično bih volela da dobijem još jedno dete i da Dušan ne bude jedinac. S obzirom na to da imam sina, volela bih da postanem i majka devojčice, mada i da bude sin bila bih podjednako srećna.

Koje su to rečenice koje te iznova osnaže kada nastanu problemi?

- Nisam neko ko je sklon očajavanju, depresiji i sličnim stvarima. Ne postoji ništa što nije prošlo. Sve prođe, i ono lepo i ono ružno. Trudim se da ono što je lepo čuvam da traje što duže, a da kada je teško povijem kičmu i sačekam da prođe ukoliko to ne mogu da rešim. Imala sam i lepe i nimalo lepe trenutke u životu, to loše iskustvo pomoglo mi je da sazrim, odrastem i shvatim suštinu života. Loši trenuci dali su mi najvažnije lekcije u životu. Ono što je svakako najvažnije za mene jeste da je ovo najsrećniji period mog života. Ispunjena sam i zadovoljna.

