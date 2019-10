CECA BEZ DLAKE NA JEZIKU O BOLNOJ TEMI! Podigla sve žene u Srbiji na noge pa dobila APLAUZ!

Svetlana Ceca Ražnatović progovorila je o ženama i godinama pa istakla da joj je dosta da sluša o tome šta sve treba da se uradi pre određene dobi u životu. Pevačica je svojim izlaganjem usijala društvene mreže pa dobila i aplauz, govoreći o izuzetnoj bolnoj temi za mnoge starije dame, koje su se susrele sa ejdžizmom.

Ona je glasno poručila gostujući u jednoj emisiji da nije mrtva jer ima više od 40 godina.

"Sada za ženu, kada napuni 33 godine, kažu da je matorka, koka, 'milf'... A mi koje imamo 40 plus? Mi smo šta? Mrtve?! Pošto su ove od 33 babe, pogotovo ako nisu stigle da se udaju... Neverovatno", prokomentarisala je Ceca u Magazinu In, pa dodala da žene u njenim godinama uopšte nisu za bacanje.

"To su žene koje su gradile karijere, to su žene koje su u najboljim godinama. Ej, četrdesete, tada je žena sazrela i mentalno i emotivno, ja to iz iskustva govorim. Ko je taj koji određuje kako se ja sada osećam?! Niko nema prava da mi kaže da li sam ja matora ili mlada, to je primitivizam", zaključila je Ceca.

