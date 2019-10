AUSTRALIJSKI MEDIJI BRUJE O ZLOČINU HALIDA MUSLIMOVIĆA! Ljubavnica celom svetu pokazala posledice JEZIVOG PREBIJANJA: Je l treba da UMREM pre nego što neko zaustavi OVOG ČOVEKA?! (VIDEO)

Sonja Bašić, poreklom iz Bosne i Hercegovine, a s prebivalištem u Australiji, optužila je pevača Halida Muslimovića za navodnu novčanu prevaru u iznosu od 400.000 dolara. Kako je istakla za tamošnje medije, toliko ju je koštao tokom trogodišnje veze na daljinu koju su imali.

"Je l žena treba da umre pre nego što neko zaustavi ovog čoveka? Radim sve što mogu samo da ga zaustavim", istakla je ona gostujući u jednoj emisiji, gde je, između ostalog pokazala i kako je izgledala nakon skandaloznog prebijanja, kada je mislila da joj je došao kraj.

"Udario me je pesnicom, počela sam da gubim svest... zgrabio me je i ujeo za ruku... pomislila sam kako će me ubiti" pričala je Sonja.

Osim što je plaćala put do Bosne i nazad, ona mu je, kako se navodi, često finansijski izlazila u susret, te su dug tako i nakupio. Pošto je tražila svoj novac nazad, zaradila je, preko svega, i ujed, koji je mnogima zapravo najsumnjiviji. Pošto se pisalo da je u alkoholisanom stanju izletela iz automobila u pokretu te tako zaradila stravišne udarce, kako je moguće da je na taj način bila i ujedena za ruku - pitali su se stručnjaci. Jedan psiholog istakao je da bi narod trebalo dobro da razmisli pre nego što počne da osuđuje Sonju.

foto: Printscreen, A Current Affair

"Takva sam. Za mene, to je bilo kao da mu pomažem, nije mi to bio problem.

A on je obećao da će mi vratiti sve. Izgleda da je on baš dobar glumac", jadala se ona.

Psiholog objašnjava da žene "sa ovakvim ljudima" završe u vezi jer se s takvim profilima nikada pre nisu susrele. Inače su veoma inteligentne i ne treba im prebacivati to što nisu prometile problem ranije.

foto: Printscreen, A Current Affair

"Želim da se ovo završi, tražim pravdu! Ovaj čovek mora da plati za ono što je učinio. Srećna sam što sam živa! Ali, ko je njegova sledeća žrtva? I šta će da se desi kad ga neka druga bude pritisla da joj vrati pare?!" govorila je vidno potresena Sonja koja je rešila da uradi sve što je u njenoj moći, samo da se domogne pravde.

Kurir.rs, M.G/A Current Affair/Foto: Dragan Kadić, Marina Lopičić

