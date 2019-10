ŽENA JE BILA AGRESIVNA I PIJANA! POPILA JE LITAR I PO ČIVASA: Halid Muslimović prvi put PROGOVORIO o prebijanju ljubavnice Sonje! A onda se dotakao i duga od 400.000 $

Pevač Halid Muslimović (58) našao se u centru skandala kada ga je izvesna Sonja Bašić poreklom iz Bosne i Hercegovine, a s prebivalištem u Australiji optužila za navodnu novčanu prevaru u iznosu od 400.000 dolara.

foto: Privatna Arhiva

Kada su se sreli, kako tvrdi Sonja, pevač ju je izbacio iz automobila, a potom pretukao. Halid je rekao da ju je upoznao davno, dok je kao njegov fan dolazila na koncerte.

"Ja je znam 20 godina. Znam je s koncerata, ona je moj fan. Imam fotografiju koju je meni ona jednom poslala, kada smo se upoznali", rekao je Muslimović.

"Ne mogu o da pričam zato što je u toku sud i neke stvari moram zadržati dok se to ne završi. Sada mogu da kažem da je to laž, manipulacija, ucena, na kraju krajeva treba da se uporede, u poslednjih godinu dana, tekstovi i njene izjave, sve će vam se reći. Ništa se ne poklapa! - objašnjava on.

foto: Marina Lopičić

Pevač negira da mu je Sonja poslala 400.000 dolara, ali ne krije da su poslovno sarađivali jedan period.

"Znate li vi koliko je to novca? To je hrpa novca, to je blefiranje iz nekih njoj poznatih razloga, dole u Australiji, pa se vadi na to. To je laž i manipulacija! Jeste da nije baš lepo, ali šta ću", objašnjava pevač.

"Mi smo pravili neki biznis, ona je meni radila neke koncerte, ja sam odrađivao... Ona meni nekada pošalje moj novac... uglavnom smo pravili balans. Međutim, tu nije u pitanju novac, već nešto sasvim drugo. Ima tu malo i ucene i svega", priča Halid.

foto: Dragan Kadić

Podsetimo, Sonja je u svojoj ispovesti otkrila da je došla u Bosnu da se suoči sa pevačem, a da ju on tada navodno izbacio iz kola i pretukao.

"Ona prvo nije došla da se suoči s mnom. Ona je žena koja je pokušala neki biznis u Bosni, tada je bila pijana, popila je litar i po čivasa, postoje svedoci. Žena je bila agresivna i pijana, tako da ja sa tim ništa nemam. Bio sam dobronameran da joj pomognem u njenom biznisu, da je tu noć odvezem tamo gde je stanovala. Ali, ona je tražila više, što se nije uklapalo ni u moju etiku, ni u moj život", objašnjava pevač.

"Ona da je pametna ne bi istrčavala, ona sam sebi pravi problem sada sa Australijiom. Ona spominje velike pare, moraće da odgovara u Australiji, jer ako ga je dala - kako ga je dala? Odakle joj i da li je platila porez? Ona samu sebe svojim tračem uvaljuje", zaključio je Halid.

foto: Privatna Arhiva, Kurir

Kurir.rs/Telegraf.rs/Foto Damir Dervišagić/Marina Lopičić

