VI STE BELI HETEROSEKSUALAC NA POZICIJI MOĆI! GLUMICU VODITELJ ISTERAO IZ TAKTA! Šok rasprava Jelene Veljače sa voditeljem USRED EMISIJE: Ne razumete da NISMO RAVNOPRAVNI! (VIDEO)

Glumica Jelena Veljača uhvatila se usred jedne emisije u koštac sa voditeljem Aleksandrom Stankovićem, govoreći o "Me Too" pokretu koji je nastao nakon slučaja zlostavljanja od strane poznatog producenta Harvija Vajnstina.

Voditelj je tada kao primer naveo Salmu Hajek, te istakao kako ne razume zašto je ona 14 godina ćutala o onome što ju je snašlo.

Veljača nije dobro podnela tu informaciju, pa je skočila kao oparena! Ipak, ćutati 14 godina voditelju nikako nije "zvučalo uverljivo" od strane jedne uspešne i jake žene.

Šok rasprava Jelene Veljače i voditelja Aleksandra Stankovića! 1. deo pic.twitter.com/1suGkCwhKO — Drustvene mreze (@drustvenidrug) October 21, 2019

"To je izjava koja se često čuje kada se govori o se*sualnom nasilju... To nije zdravorazumsko razmišljanje. Vi ste beli heteroseksualni muškarac na poziciji moći. Vi ne razumete da muškarci i žene, čak i da su na istoj poziciji moći, da nisu ravnopravni. To feminizam pokušava već jako dugo da kaže", mrta ozbiljna bila je Jelena u "Nedeljom u 2", nakon čega ju je Aleksandar pitao da li bi i ona kao što je Salma 2002. ćutala:

"Možda. Zato što je Harvi u tom trenutku 'Bog i batina' Holivuda. Svakoj ženi je, kada dođe do određene tačke uspeha, neverovatno teško. Kolike prepreke mora da pređe i skloni sa strane... Prva je misao strah hoću li opstati! Jedina osoba koja je odgovorna za nasilje jeste silovatelj. Meni je žao da vama nije jasno zašto moćne žene ne prijavljuju i ostaju u tim odnosima."

foto: Printscreen

"Gospodine Stankoviću, možda se bojala za vlastiti život, karijeru, za svoju egzistenciju, za svoj status. Ne znam je li bila državljanka Amerike. Ali poanta je da žene žrtve silovanja imaju pravo prijaviti 'abuse' kada god one to žele".

foto: Printscreen

Potom, Stanković je pitao Veljaču gde je po njoj granica između udvaranja i se*sualnog uznemiravanja.

"Postoji jasna razlika. Udvaranje može biti odbijeno. Čovek je došao, doneo cveće, ona je rekla 'ne'… Ako bi stavio ruku na koleno, a nije bilo dozvoljeno s druge strane, onda je to apsolutno se*sualno uznemiravanje".

Šok rasprava Jelene Veljače i voditelja Aleksandra Stankovića! pic.twitter.com/1oY29SvDzh — Drustvene mreze (@drustvenidrug) October 21, 2019

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

