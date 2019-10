OGNJEN VRANJEŠ OPLEO PO BIVŠOJ LJUBAVNICI: Karleuša je kriminalac na baterije, bolje neka gleda svoju decu!

Jelena Karleuša i Ognjen Vranješ i dalje nastavljaju rat. I to javno, jer više nisu ljubavnici.

Fudbaler grčkog AEK poručio je bivšoj ljubavnici da gleda svoju decu, a ne da vređa, ponižava i zastrašuje ljude jer je ona, kako kaže, „kriminalac na baterije“.

Sportista je gostovao u emisiji „Đir sa Memom“ i otvorio dušu o ljubavi s malom od velikog skandala.



- Pokušali su da mi unište život, ali izašao sam iz svega još jači. Ništa nije vredno problema. Nikada ne dam na svoju porodicu. Neki ljudi će reći, evo ga, priča nešto, a on je prvi naneo zlo. Ja na to kažem da nikad nikome nisam naneo zlo, pa ni tim nebitnim što glume kriminalce na baterije. To je sad tako popularno i moderno da glumiš tako kriminalce - rekao je Ognjen, koji je imao i jasnu poruku za bivšu ljubavnicu.

Ovako su navija~i Olimpijakosa izazivali Vranješa... Transparenti na utakmici foto: Screenshot

Amnezija

- Imam poruku za nju. Nikad nisam govorio na tu temu, ali evo sad ću reći. Neka više povede računa i pažnje o svojoj deci nego o tuđoj. Nek uživa u svom životu i neka ne nanosi, kako ona to voli da kaže, zlo. Ona ističe kako se njoj nanosi zlo, a zapravo je ona ta koja provocira ljude, čačka i dira tuđu decu i porodicu - smatra Vranješ.

Međutim, pevačica i dalje tvrdi da nikad nije bila bliska s Vranješom.

- Nikad u životu nisam bila u vezi s likom po imenu Ognjen Vranješ. Tužila sam i tužim svakog ko takvu laž kaže ili objavi u medijima. Dosta je bilo pravljenja slave i tiraža preko mog imena. Dosta je bilo napada na moju porodicu od strane ološa. Odje*ite, nesrećnici - napisala je ona na Instagramu.

Nju je, po svemu sudeći, pogodilo to što je bila glavni motiv koreografije navijača Olimpijakosa, koji su u nedelju veče imali derbi sa AEK, za koji igra Vranješ. Na transparentu su domaći simpatizeri uputili poruku Vranješu.

Provokacija

- Vranješu, ubij se zbog male muškosti - stajalo je u prvom redu stadiona na Karaiskakisu, a on je odgovorio na Instagramu u svom stilu:

- Možete samo da masturbirate na tu kurvetinu.

VRANJEŠ TRVDI

Volim svoju zemlju, ali nisam nacionalista

Ognjen Vranješ je, odgovarajući na Memina pitanja, istakao i da nije nacionalista:

- Volim svoje kao što bi svaki čovek trebalo da voli, ali ja poštujem tuđe. Nikada nisam rekao niti napisao da mrzim Bošnjaka. Želim da se izvinim ljudima koje sam nazvao bauštelcima. Nisam mislio da uvredim časne ljude koji pošteno rade.

OBMANA: JK ISKORISTILA VRANJEŠOVE SUZE

Plakao zbog ćerke, A NE ZBOG JELENE! foto: Printscreen Facebook/Jelena Karleuša Jelena Karleuša na sve načine pokušava da ubedi naciju da nikada nije bila u vezi sa Ognjenom Vranješom. Međutim, mala od velikog skandala sama sebe demantuje. Ona je u jeku rata okačila fotografiju poznatog sportiste i napisala:

- Ovako pi.ka plače i moli da bude s njim. Postavlja se pitanje kako je Vranješ uspeo da dođe do pevačice ako se ne poznaju? Naš izvor blizak fudbaleru kaže da su oni i te kako bili bliski, ali da je JK zloupotrebila detalj koji joj je Ognjen otkrio nakon što je njihova afera izašla u javnost.

- Ta fotografija je nastala kada je Ognjenova supruga saznala za vezu sa JK. Tada je odvela njihovu ćerku, što je Vranješa pogodilo. Zaplakao je zbog ćerke, a ne zbog Jelene. Zbog nje nikad nije pustio suzu - kaže naš sagovornik.

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić foto: Instagram, Nemanja Nikolić

Kurir