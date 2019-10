OPROSTILA OŽENJENOM VERENIKU CEPANJE MAJICE I PLJUVANJE NA BINI?! Andreana Čekić doputovala u Beograd, EVO šta je rekla o POMIRENJU sa Markom!

Andreana Čekić i Marko Milošević raskinuli su veridbu nakon nimalo naivne svađe, a onda se par ipak pomirio ako je sudeći po pričama koje kolaju gradom otkako se pevačica vratila u Srbiju.

Naime, pojavile su se priče da su se pevačica i verenik pomirili pošto je doputovala u Beograd posle burne svađe koja se desila u Americi na jednom od nastupa, kada je došlo do raskida, a kako su beogradski mediji preneli, par se nakon svega i pomirio.

"Ne komentarišem ništa", rekla je za Kurir pevačica.

Milošević i Andrena raskinuli su pre nekoliko dana, kada je u jednom noćnom klubu u Americi Marko navodno pljunuo pevačicu i iscepao joj majicu, a sve se odigralo pred članovima Andreaninog benda.

Podsetimo, Andreana Čekić i Marko Milošević verili su se uprkos tome što je on i dalje u zakonitom braku sa ženom sa kojom ima i dete. Ipak, njihov odnos nije idiličan kao što se predstavljaju, pa je još jedna u nizu njihovih svađa poljuljala romantičnu vezu. No, kako to biva kod pravih ljubavi, navodno je par uspeo da prevaziđe i to.

