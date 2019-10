SVE OČI UPRTE SU U ALEKSANDRU MLADENOVIĆ! ZVEZDA GRANDA već je posvetila pesmu VELJKU RAŽNATOVIĆU, a onda i OTKRILA SVE DETALJE gala svadbe CECINOG SINA!

Aleksandri Mladenović pripala je ta čast da zabavlja goste na svadbi sina folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović koja je zakazana za 24. novembar 2019. godine. Pevačica nije krila oduševljenje, a onda je otkrila da joj mladenci još nisu dostavili spisak pesama koje će izvesti na veselju.

- Iskrena da budem nisam očekivala taj poziv, naravno svako je to priželjkivao i to je velika čast i zadovoljstvo. Zaista sam oduševljena, srećna i počastvovana da ja budem pevačica na njihovoj svadbi. Ceca mi je ukazala to poverenje i zaista sam srećna - rekla je Aleksandra.

- Ceca me je zvala, jako sam srećna što mi je ukazala to poverenje, posebno kad je neko vaš uzor od malih nogu i on vas pozove, tako da mi je velika čast i zadovoljstvo - navela je pevačica.

- Poseban, posvetiću im moju pesmu Poseban - rekla je ponosno pevačica, a zatim istakla da budući mladenci nemaju posebnih muzičkih želja i da joj nisu još dostavili listu pesama koje žele da ona peva.

- Ne, nema nikakvih specijalnih želja. Oni su skroz normalna porodica tako da mislim da samo treba da bude živo i veselo i sve će biti u redu - navela je Mladenovićeva.

Ona je otkrila da ju je Ceca lično kontaktirala i angažovala da peva na svadbi njenog naslednika, što joj mnogo znači.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs, MV, Pink / Foto: Nemanja Nikolić

Kurir