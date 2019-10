VIKI KUPILA 3 LUKS STANA U BEOGRADU NA VODI, A SAD BESKUĆNIK! Miljkovićeva se potuca po hotelima, pa bez dlake progovorila o Popoviću, klanovima u ZG! Vidić kad čuje kako mu je odbrusila, NEĆE MU BITI DOBRO!

Violeta Viki Miljković na mukama zbog stanovanja jer je morala da izađe kuće, a nameštaj iz Turske za stan joj još nije stigao.

"Ja sam trenutno beskućnik. Iselila sam iz kuće, jer je takav bio dogovor, a još ne mogu da uselim u stan jer čekamo nameštaj koji treba da dođe iz Turske.

Kada stigne sav taj nameštaj bićeš kao sultanija?

-Ha,ha, ha, da, da baš tako. Ali sada sam trenutno sa Tašketom i sinom u jednom beogradskom hotelu. Još nekoliko dana bićemo u hotelu i uskoro stiže sav nameštaj. Ali, veruj mi da se po dogovoru nismo iselili iz kuće u kojoj smo do tada stanovali, ko zna kad bi se iselila. Trenutno smo kuća putujuća.

Očekujem iskren odgovor od tebe, da li su te uvredile izjave modnog kritičara Saše Vidića, poput „Vidi Mukice kako se obukla“…?

- Ne, zaista ne. On je meni čak i simpatičan, po tome koliko lupa gluposti. Meni generalno u životu nije bitno šta se kaže, već ko ti to nešto kaže. A, to ima kod mene veliku težinu. On jednostavno nema kredibilitet da mene uopšte spomine, njegove reči nemaju kredibilitet. Ja uopšte ne razmišljam o njemu.

U novoj sezoni Zvezda Granda snalaziš se veoma dobro. Nikome ne ostaješ dužna, odgovaraš na provokacije?

- Ja kada sam došla u Zvezde Granda oni su već bili uigran tim. Ja sam tu došla da im razbijem koncepciju. Ja za sebe volim da kažem da sam rođena naopačke. Kod mene je uživotu bilo, svi na jednu, a ja na drugu stranu. Zbog toga se ja baš nisam uklapala u njihov kliše, a to je mislim i bila poenta. Svi mi smo napravili to takmičenje zanimljiv i interesantnijim, najgledanijim. Svi smo mi ponaosob različiti, Saša Popović je to veoma dobro znao i zato nas je i sastavio. Ja sam razbijala te njihove klanove, bila sam kao onaj Kalimero i stalno govorila to je nepravda. Ali, svi smo mi jako dobri na svoj način.

Neki mediji su počeli da pišu da si imala sukob sa Milošom Bojanićem?

-Ja, koliko znam, ne. Možda Miloš znaju više od mene. Ja samo ne bi volela da se moje ime provlači kroz medije po sistemu rekla-kazala. Ja ni sa kim nikada nisam imala sukob, ne da da ja znam.

Podsetimo, Viki Miljković, koja je pre kupovine tri stana u elitnom naselju u Beogradu, živela je godinama na Bežanijskoj kosi. Pevačica će u jednom od tri stana u Beogradu na vodi živeti sa sinom i suprugom, u drugom će živeti njen rođeni brat dok treći planira da izda.

"Stan u kojem će ona sa porodicom živeti ima oko 150 kvadratnih metara, a Viki je učestvovala u sređivanju svakog kutka. Arhitekta kojeg je pevačica angažovala uradio je projekat na osnovu njenih želja. U stanu će biti svega što je potrebno za život jedne porodice, a Viki je želela da se posebno uredi terasa koja je veoma velika. Kako iz kuće prelazi u stan, Viki nije želela da izgubi osećaj koji je imala u dvorištu svog doma, pa će terasa biti posebno uređena. U jednom delu terase se već gradi veliki džakuzi, biće dosta zelenila, deo za roštilj, kao i posebne garniture od bambusa", rekao je nedavno izvor.

