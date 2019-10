SLUŠAJ TI, ŽENETINO, SEDI DOLE KAD JA KAŽEM! Viki i Saša se brutalno vređali: Ti si, Popoviću, nepismen! U ZVEZDAMA GRANDA NE PAMTE OVAKVU SVAĐU! A sve je kriva ONA

U poslednjoj emitovanoj emisiji "Zvezde Granda" došlo je do žestokog sukoba između Saše Popovića i članice stručnog žirija Viki Miljković. Prvi put pale su teške reči između njih dvoje, a pevačica je direktoru "Granda" rekla da je nepismen i da ne zna da vodi posao.

Naime, Viki je prva zamerila Saši da se na ponaša fer prema kandidatima pošto je muzičkim urednicima koji kod njega rade dozvolio da greše u intonacijama i samim tim takmičari zvuče loše. To je Sašu izbacilo iz takta, pa je usledila svađa.

foto: Printscreen/Instagram

- Obe pesme su devojci bile jako niske, tako da sam ja u dilemi kako devojka uopšte peva. Saša, to znači da tvoji muzički urednici ne rade posao kako treba, to, bre, ne sme da vam se dešava - vikala je Viki i odmah se zamerila Saši, pa je on pokušao da joj objasni kako ona greši.

- Čekaj, bre, Viki! Matrica je poslata u tonalitetu u kom je učesnica trebalo da peva. Kad je došla na generalnu probu devojka je tražila da peva pola tona niže, tako da, Viki, nemoj ti meni da pričaš šta treba i kako treba. U prvom krugu takmičari sami određuju odakle će pevati, a kada mentori preuzmu pevače onda oni određuju da li sme da se spusti ton ili ne. A za koliko je ona trebalo "višlje" da peva, ajde, reci mi ti - urlao je Popović, a tada mu je Miljkovićka spustila.

- Prvo si nepismen i ne kaže se "višlje" nego više. Drugo, trebala je za ceo ton više da peva, što smo upravo sada i dokazali kada je devojka otpevala tonom više. Ne možemo realno da čujemo pevače pošto ti ništa ne preduzimaš povodom toga - bila je surova Viki, a Popović je nastavio da se svađa.

- Slušaj ti, ženetino, sedi dole kad ja kažem. Sedi, bre, tamo i nemoj ti meni da pričaš kako i šta treba da se radi - urlao je direktor "Granda", a pevačica se nije zaustavljala.

- Znači došlo je vreme ja tebe da ispravljam, Popoviću, i da uviđam tvoje greške - rekla je sa osmehom Viki, što je Sašu izludelo:

- Onako je kako ja kažem i tako će i biti, a to što ti pričaš, Viki, isto je kao i da pišaš niz vetar. Zato, sedi tu i ćuti. Devojka je tako htela i dosta više, završavamo ovu temu odmah.

Podsećamo da ovo nije prvi put da se Saša i Viki posvađaju na snimanju emisije, ali je svakako pevačica prvi put javno ponizila direktora "Granda", što se njemu, po svemu sudeći, nimalo nije dopalo.

Marija: Đurišićka je kriva za sve!

U toku svađe između Popovića i Viki, Marija Šerifović je u jednom trenutku pitala ko je muzički urednik, aludirajući na Snežanu Đurišić. - Ko je kriv za ovo? Snežana, zar ti nisi muzički urednik u "Grandu" - pitala je Marija, a Đurišićka joj je odgovorila: - Jesam ja, ali nisam kriva za ovu situaciju pošto ja ne odgovaram za prvi krug takmičenja. Tako da za sada kandidati odgovaraju sami za svoje greške. foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/S.telegraf/Foto Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir