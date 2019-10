STAVIO FANTOMKU PA SE SA PUNIM DŽAKOM UPUTIO KOD SINA U RIJALITI? Ostaćete bez reči kad budete videli šta je spremio nasledniku i njegovj devojci! HIT!

Osman Karić iznenadio je mnoge odeven u crno od glave do pete, sa fantomkom i crnim džakom stvari za sina Stefana, koji trenutno boravi u "Zadruzi 3".

On, inače, revnosno prati sva rijaliti dešavanja, a otkako su njegov naslednik i Iva Grgurić u vezi, stvari su tek postale zanimljive!

Naime, on ih često i u stihovima komentariše na društvenim mrežama, baš kao što je i sada, dok se mnogi pitaju da li se on to uputio u Belu kuću da lično uruči stvari Stefanu stvari.

Ovom prilikom, takođe, mislio je i na Ivu, kojoj je kao i sinu spakovao jedan parfem.

foto: Instagram screenshot

"Jedan za sina, drugi za snajku, napraviću njima od života bajku" , poručio je on na Instagramu.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Foto: Instagram screenshot

