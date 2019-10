MILJANA KULIĆ RASKRINKALA KARIĆEV PLAN: Rijaliti mama TAČNO zna ZAŠTO je Stefan sa Grgurićevom, a onda je otkrila KO mu se STVARNO SVIĐA!

Stefan Karić uplovio je u ljubavnu romansu sa Ivom Grgurić, a Miljana Kulić smatra da je sve predstava za gledaoce. Ona je čila razgovor oca i sina pa sve protumačila, a onda i ptkrila da se Stefanu zapravo sviđa Maja Marinkovič, povratnica u rijalitiju.

- Što se tiče Ive i Karića, mislim da je tatin poziv promenio sve. Mislim da mu je tata dao znak kako neke stvari stoje napolju i mislim da se njemu više sviđa Maja Marinković od Ive, ali on misli da će biti zanimljivije i eksplozivnije i da će napolju biti pravi bum kada bi se on smuvao sa Ivom. I potpisujem da on sa Ivom nikada na bi bio napolju, samo u rijalitiju i to zbog poziva tatinog i zbog nacije - rekla je Miljana.

Da podsetimo, Osman Karić je svom sinu Stefanu u pozivu poručio da pozdravi snajku Ivu, čime mu je jasno poručio koga on podržava.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs, MV / Foto: Sonja Spasić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir