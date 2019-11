JA UDOMIM KUČE I MAČE, KAKO SVOJE DETE DA ODBACIM!? Biljana Dragojević van sebe od šoka posle Dejanovih prozivki: Sinu i snajki uputila BRUTALAN ODGOVOR!

Dejan Dragojević još jednom se osvrnuo na svoj odnos sa porodicom u okviru "Gledanja snimaka", pa i produbio priču o svojoj majci Biljani. tom prilikom, istakao je da ne može da nađe opravdanje za, kako je naveo - izdaju, kako njenu, pa tako i ostalih članova Dragojevića.

"Ja sam neko ko je uvek bio privržen porodici, međutim, stvari kako su se odvijale, ja mogu sve da trpim, da pronađem neko opravdanje... Jedino opravdanje ne mogu da nađem za izdaju porodice prema meni. Ja nisam dozvolio da neko iz moje porodice loše komentariše naš odnos. Stupio sam u brak u 21. godini, neko kaže da sam mlad, ali ja sam takav, porodičan", ispričao je Dejan.

Biljani se nimalo nije dopalo njegovoizlaganje.

"Videla sam na Jutjubu, mislim gluposti... Nije njega niko odbacio, da vam kažem, ja udomim kuče i mače, a ne svoje dete da odbacim. To su šuplje priče, ali neka mu bude. Ne znam šta bih komentarisala na tu temu. Čak je moja mama, koja ima 80 godina, htela da sedne u auto i da ode kod njega da ga pita šta mu se desilo i zašto je takav. Ne razumem", istakla je Biljana.

Dalila i Dejan su se nedavno posvađali zbog toga što je Dragojević rekao svojoj supruzi da ide da spava, a onda je ona videla da "pravi cirkus" sa drugim zadrugarima. On se tada njoj smejao u facu, što je Dalilu dodatno iziritiralo. Ona mu je zamerila i zbog toga što je on na početku "Zadruge 3" istakao da ne želi da se druži sa svojim cimerima, a sada kada ona nije bila tu, on se družio. Dalili je to zasmetalo jer je smatrala da će ljudi onda reći da se Dejan ne druži sa zadrugarima zbog nje.

"To što nije odmah zaspao? Verovatno mu se nije odmah spavalo, bezveze je izdramila. Ne bih ništa da komentarišem, da se ne bi protumačilo pogrešno, ja sam neko ko se držao po strani. To je njegov izbor, šta ja da radim", prokomentarisala je Biljana, pa onda i nastavila:

"On je inače neko ko je komunikativan, nije ćutljiv. Mislim da ima više prilika, kad je ona recimo kod frizera, da komunicira. Mislim, tako je izabrao sebi, tako neka se i ponaša. Svakako moraš imati komunikaciju sa ljudima kada si za istim stolom, jedeš, piješ. Možda nije sa svima na istoj talasnoj dužini, što negde i shvatam."

Biljana je, takođe, progovorila i o malo vedrijoj porodičnoj temi - veridbi Ane Korać i njenog sina Davida.

"Čestitala sam veridbu, vidim da su zaljubljeni. Srećni su. Niko danas ne može da garantuje da će bilo šta trajati, ali vidim da se slažu i da se vole. Nemam šta da zamerim. Nisam ja ni Dejanu zamerala, ja sam mu samo zamerala što je odlučio da se oženi tako mlad. Ja sam majka, ja sam ga rodila, imam pravo da kažem svoje mišljenje. 21 godina, poznaje devojku par meseci, upoznao je u rijalitiju... Ja jesam iznela svoj stav, kao što sam i Davidu rekla da mu je rano da ima decu sa Aleksandrom tada. Na kraju su se razišli i sada bi samo teglili dete. Ja sam bila 25 godina u braku, mi smo podigli decu, pa smo se razišli", ispričala je ona.

Na samom kraju, Biljana je otkrila da li pristala da ima poziv sa Dejanom ako bi on to zatražio od Drveta mudrosti i šta bi mu rekla.

"Ako bi dobio poziv, nešto najnormalnijie bih pričala sa njim. Ako bi želeo, ja sam uvek tu za njega, a dokle god je ona njegova supruga i ona naravno. Ja nikada nisam rekla: 'Hej, dođi'. Ja sam samo rekla: 'Ako ona neće, dođi ti kod porodice'. Mene ne treba niko da voli, ali treba da me poštuje. Njih dvoje mogu doći kod mene kadgod požele. Ako bi dobio poziv, dala bih im podršku", zaključila je Biljana.

