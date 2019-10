ŠOK INTERVJU BILJANE DRAGOJEVIĆ! OKRENULA JE MOJU BEBU PROTIV MENE! Otkrila zašto sina Dejana 2 godine nije nazvala, a zbog reči o snaji Dalili i KLETVAMA, poneće titulu najgore SVEKRVE!

Biljana Dragojević, majka Dejana Dragojevića, koji je učesnik "Zadruge 3", na meti je kako svog sina tako i snaje Dalile Dragojević, koja se takođe nalazi u Imaginarijumu.

Otkako je rijaliti počeo, Dejan i Dalila rekli su javno da nemaju niakav odnos sa Biljanom, i da ih je mnogo povredila. Biljana sad otkriva detalje njihovog odnosa, kao kakvo mišljenje ima o sinu i Dalili nakon svega što su o joj rekli.



Kako vam deluju Dejan i Dalila u rijalitiju, da li su se snašli?

- Šta znam, OK mi je, suviše su stegnuti, mislim da bi trebalo više humora da postoji kod oboje. Dejan mi nije sav svoj, kao da se još nije adaptirao.

Kako se osećate kada čujete Dejana koji priča kako je vas briga za njega, a vi ne možete da mu odgovorite?

- Nema načina da mu odgovorim, ali sam uspela da se javim u program. Oni samo pričaju o nekim pričama rekla-kazala, govori kako ja nisam došla kod njega. Pa ako imaš neki problem sa mamom, dođeš kod mame, popričaš s mamom. Jesam ja britkog jezika kad mi diraju decu, ali branim samo svoje dete, kao svaka majka, a njima nikada ništa nažao nisam učinila. Kada je Dalila postala njegova devojka, kasnije i žena, nisam rekla ništa ružno. I ovi fanovi na društvenim mrežama se prepucavaju, izmišljaju, ali ja neću u to da se mešam.



Dejan kaže da ste ih isterali iz kuće. Kako se zapravo prekinula vaša komunikacija?

- On nije isteran iz kuće, ja i kuče udomim, a svoje dete da isteram. Oni su samo odjednom zaćutali, on me je blokirao na telefonu. Ja znam da sam ispravno postupala, tako da nisam reagovala.

Dalila je rekla neke strašne stvari u koje i Dejan veruje. Na primer, da ste je kleli da je pojede rak, da ste je vređali na nacionalnoj osnovi. Da li ste tó ikada učinili?

- Iznenađena sam, oni takve stvari nisu čuli od mene. Svako može svašta da priča. Ja sam šokirana onim što je Dalila rekla, prvo je bilo da su zbog placa kao ljuti, onda sam je navodno vređala na nacionalnoj osnovi, onda sam kriva što na rođendan nisam došla, a onda je usledila kletva. Ne mrzim nikoga, imam decu i ne koristim takve reči, tako da je sve to laž.



Kakav je bio vaš odnos sa Dejanom, da li ste imali ovakve konflikte i ranije?

- Ovo je prvi put u životu da sa detetom imam takav konflikt, mi se nismo razdvajali do njegove 21. godine. On je postao čovek pored mene. Opet ne mogu da shvatim i ako živi s njom, pa ja sam ti majka. Nisam ja svoju decu ostavila, pa da tako nešto priča. Kaže nisam ga zvala dve godine, nisam ga pitala da li ima za hleb, pa uvek sam znala preko mog bivšeg muža da je on dobro. Nisam htela da prva načinim korak, mislila sam da će ga ta faza proći. Ne treba da se izvinim, zbog čega bih?! Ništa nisam uradila. Neću jer se ne osećam krivom. To što je on upoznao neku ženu, razumem donekle, ali ne mogu da shvatim da okrene majci leđa zbog žene. Ne krivim nju, krivim njega...

Zbog čega su onda ljuti na vas?

- Iz hira njenog je to. Ona, kad je bila kod mene, ja sam se najnormalnije ponašala, ja sam i nju i Aleksandru isto dočekivala. Dalila pravi žrtvu od sebe preko mene, a on njoj slepo veruje...



Dejan je rekao da ste ga zvali pred ,,Zadrugu" zarad marketinga.

- Zvala sam ga da ga čujem, da mu poželim sreću, da ne daje povod tamo, da sve bude OK, kao da sam osetila da nešto neće biti u redu... Znam da će mu kadtad doći u glavu, ali teško mi je.



Šta vama Dalila zaista zamera?

- Ne znam odakle joj ta mržnja, možda se pet puta sa mnom videla... Kako je mogla da me zamrzi toliko. Moguće da joj je smetalo što je vezan za mene... On je bio beba moja dok se nije oženio.

