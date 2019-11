ANI I DAVIDU JE PONUĐENO 130.000 € DA PONOVO UĐU U ZADRUGU? Krunićeva bez dlake na jeziku: Ako su pametni, oni to NEĆE PRIHVATITI!

Kada je napustila "Zadrugu 3" Jelena Krunić je, kaže, osetila veliko olakšanje, te po svemu sudeći i nema želju da se vrati u Belu kuću. Sa druge strane, otkrila je kako je načula da je Ani i Davidu ponuđeno 130 hiljada evra da ponovo uđu u ovaj rijaliti, ali ona ne smatra da bi par trebalo to da prihvati.

"Prvo sam osetila na neki način olakšanje, a nakon toga mi je bilo jako loše jer sam non stop gledala klipove, svi su mi pisali poruke, mama me je non stop obaveštavala šta se dešava. Naravno, uvek se pratio Filip na svim strimovima, ali ga nije bilo toliko u kadru", ispričala je Jelena.

"Znam da su im (Ani i Davidu) ponuđene velike pare, ali ako su pametni neće ući. Čula sam da im je ponuđeno 130 hiljada evra da uđu. Odjednom sam videla da su me Ana i David otpratili na Instagramu nakon mog izlaska iz rijalitija, a ne znam zbog čega. Jedino sam u svađi da Janjušem, nakon što mi je rekao 'napu*i mi se ku*ca', spomenula da to može da kaže onoj njegovoj što mu je pu*ila na stepenicama. Ne znam zašto se pronašla u toj priči, boli je istina čim me je otpratila."

foto: Printscreen

Ti si u prethodnoj sezoni bila bliska sa Zerinom i Lunom Đogani, u kakvim ste sada odnosima?

"Sa Lunom sam i dalje jako bliska, čujemo se skoro svaki dan i trebalo bi da se vidimo uskoro Marko, ona i ja. Što se tiče Zerine, u tom odnosu sam se mnogo opekla. Znate da mi je umro otac i tu je meni otišlo 80 odsto energije, a ja sam inače hiperaktivna, ali i tih preostalih 20 odsto mi je Zerina iscrpela."

Nedavno se pojavila vest da si završila u bolnici direktno iz "Zadruge", pa kako se sada osećaš?

"Jesam, zato što sam baš smršala u rijalitiju i nisam mogla da jedem tri dana. Jedva sam jela 3-4 kašike keksa i mleka, najviše zbog nerviranja jer sam hipersenzitivna osoba. Jedva sam disala i da bi se nadomestila ta glukoza i sve što je falilo organizmu, primala sam infuziju četiri dana. Potom sam došla na maminu kuhinju i sada sam super. Osećam se zaljubljeno."

Kako komentarišeš Filipovo učešće sada kada ti nisi u rijalitiju?

"Filip je takmičar za sebe i od samog starta znala sam da rijaliti nije za njega. On je meni više puta rekao: 'Ja se ne susrećem sa ovakvim rečnikom, sa ovakvim ljudima'. On je non-stop meditirao i sklanjao se u radionicu kako bi crtao. Nije on iz te priče, on potiče iz kulturne porodice. Ja čekam Filipa i biću mu podrška. Mislim da je on kvalitetan mladić koji je fino vaspitan."

Kako komentarišeš to što mnogi kažu da je Filipova i tvoja veza lažna i da ste zajedno samo zbog rijalitija?

"Ljudi mogu da pričaju sve, ali bih baš volela da ti koji pričaju da je naša veza 'fejk' i da smo ušli prebrzo u vezu, da uđu u rijaliti i da vide koliko dugo traje dan tamo i kako brzo rade emocije u tom zatvorenom prostoru. Filip i ja smo bili u kontaktu pre rijalitija, dogovarali smo se oko neke tetovaže. Potom smo se našli u Zadruzi i pričali smo o nekim zajedničkim temama i on se iznenadio šta ja volim u životu. Postojala je ta hemija i zbližili smo se kada smo pričali o ozbiljnijim temama. Onda se jedno veče smorio nakon žurke, otišli smo u Rajski vrt i tada smo uplovili u vezu."

S obzirom na to da se družiš sa Lunom, kako ti deluje njen odnos sa Markom nakon izlaska iz rijalitija? Mnogi komentarišu da su "procvetali", a kakav je tvoj stav po tvom pitanju?

"Odličan odnos. Sviđa mi se što ima nastupe, što je živnula. Zaista je sve shvatila na svetskom nivou i profesionalno je pristupila svemu. Neka dotična tamo koja traži 4.000 evra za nastup, pa joj se jedan gazda smeje, a drugi joj kaže da može da joj da 2.000 evra. Onda se desi da proda samo šest karata pa joj se otkaže nastup. Neka čita između redova na koju dotičnu mislim. Meni se sviđa kako Luna peva, posebna je, i dopada mi se kako se ponaša na sceni."

foto: Printscreen

