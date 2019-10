ŠOK VELIKI INTERVJU JELENE KRUNIĆ! Progovorila o Dalilinoj najvećoj tajni, a tiče se Vladimira Tomovića! Kad Dejan sazna, biće BELAJA! A ono što je rekla o bivšim cimerima NIKAD joj neće oprostiti

Diskvalifikovana učesnica rijalitija "Zadruga" Jelena Krunić kaje se što je fizički nasrnula na Taru Simov, te je zbog naizgled bezazlene situacije morala da napusti dalje takmičenje. Ipak, za mesec dana, koliko je provela u rijalitiju, Jelena je stigla da osmotri situaciju i šta rade svi zadrugari, a otkrila je najveću zadrugarsku tajnu, a glavni akteri su Dalila i Dejan Dragojević i Vladimir Tomović. Ljubav i urijalitiju su uvek na meti ogovaranja i dovodi se u pitanje čiji odnos je iskren.

Koje su fejk veze trenutno u Beloj kući i šta možeš da nam otkriješ?

- To će se menjati, ali imam jednu sočnu priču. Sprema se oluja u "Zadruzi" jer je Dalila još od jednog davnog rijalitija zaljubljena u Vladimira Tomovića. Među njima i u "Zadruzi" sevaju varnice, čak i za stolom pred svima, ona ga uvek proziva, a zasad verovatno samo ja to znam. Dalila u kući često traži pesmu "Božurovi", koja je Vladimirova omiljena pesma. Kad Dejan to bude shvatio, a Vladimir krenuo u akciju, biće belaja. Videćete, možda taj brak pukne. Ako je Dejan provali, ubiće ih.

foto: Sonja Spasić

Da li ti je žao što si ponovo diskvalifikovana zbog fizičkog napada?

- Jeste greška je biti agresivan i kajem se što je do toga došlo, ali prosto je objašnjenje - Simov je jedna loša i užasna osoba kojaje uspela da me isprovocira. Dvadeset puta sam je opominjala da ućuti, ali nije htela... Navikla je na batine i od muškaraca i od žena. Ja sam nju znala i odranije i zapravo sam znala da je niko i ništa, jedna podla osoba puna zavisti. Tara je pokušaj jeftine kopije Maje Nikolić. Neće daleko dogurati jer je glupava. Do zla boga je iritantna, a ja sam samo htela daje spustim na krevet, a ne da je udarim.

foto: Printscreen

Opet nisi uspela da kanališeš agresiju i, pošto si veoma rečita, Taru Simonov poraziš verbalno.

- Agresija je, nažalost, u meni prisutna, i to je moja karakterna crta, kao i kratak fitilj. Komunikacija ne vredi sa osobama koje su nisko inteligentne ili nimalo, kao što je ta osoba koju ne želim ni da pominjem više.

Uprkos izbacivanju, rekla si mi da si ponosna na učešće u rijalitiju.

- Ja nisam fejk osoba i kod mene ništa nije fejk, a mama je znala šta od mene može da očekuje i da ću ja da isterujem pravdu i gde je nema. U igri dvostrukih, možda pre trostrukih ili četvorostrukih aršina, gde se nečiji siloviti udarac previdi, a nečiji mnogo manje oštro kazni, ja sam izvukla deblji kraj. Posle izbacivanja mama me je pitala samo: "Zašto tvoj udarac

više vredi nego Tarin nad Šopićkom?". U prvih sedam dana sam shvatila šta će da se dešava i kako će situacija da se odvija. Nisam uzalud član Mense, a i dupli sam Ovan, koji i 48. put udara glavom uzid, ali ne odustaje od sebe.

Da li ti je žao što si izašla jer si imala vezu sa Filipom Reljićem? Da li taj odnosima perspektivu?

- Jeste, i to zbog Filipa mi je krivo što sam izašla, jer smo se mogli držati zajedno i imati lepu i zanimljivu priču. Odnos sa Filipom mi je bio oaza mira u kući u kojoj mi je postavka zadrugara unosila nemir. Kako sve uradim na prvu, i lepo i ružno, što Filipu nije svojstveno, tako sam se odrekla te priče zbog jedne glupače. Bude mi krivo kad na to pomislim. Mada, videćemo kako će Filip dalje da se ponaša i možda mi dobijemo i drugu šansu.

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Šta ste Filip i ti razgovarali ispod pokrivača?

- Sve je sa Filipom moglo da bude dobro. Primila sam se. Toliko o u različiti, a tako se kapiramo. On je jedan od retkih koji mi je rekao da ne može da veruje kako sam emotivna i nežna duša kad spustim glavu pored njega na jastuk. Svesna sam da ja ostavljam utisak jake žene, kakva u suštini i jesam. Borac sam i fajter, ali to ne znači da nisam mala maca pored partnera.

Kad podvučeš crtu, da li ti je rijaliti više odneo ili doneo i da li bi opet živela pred kamerama?

- Mnogo više mi je doneo i naučio me je konačno da ne mogu večito da polazim od sebe i druge gledam kroz takvu prizmu. Svesna sam da nisam kao 80 odsto učesnika rijalitija i da bih, kad opet uđem u rijaliti, a znam da hoću, ako ne u ovu ,,Zadrugu", onda u neku drugu, bila drugačija i da bih miševe samo ignorisala i tako im zadala veći udarac od bilo kog fizičkog.

Ko ima najveći potencijal za pobedu?

- Mirko Gavrić je bez premca, ali on nije pokazao ništa. Niko nije video i niko još ne zna kakav je to čovek. On je neverovatno elokventan, sposoban i nadasve užasno emotivan i pravičan. Mirko se tek sprema za ozbiljne priče. Neke stvari čeka da izadu na videlo, p će tek on da nastupi. Čeka svoj vreme. O svim ukućanima zna ono što oni možda i sami o sebi ne znaju. Biće zanimljivo kad se odmota klupko.

foto: Damir Dervišagić

Ivana Krunić je rekla da te se plaši, je li dalje ostalo tako, budući da ste razgovarale o tome?

- Jao, jao. Ivana je osoba bez stava, a svima se smeška ikao sa svimaje dobra. Prijatelj svihljudi nije ničiji prijatelj. Ivana je licemerna osoba. Krije da je koketa, a to se iz aviona vidi. Grli se na svaka dva-tri minuta sa muškarcima. Plašila me se jer je svesna da znam o njoj ono što je ružno, a to je, između ostalog, da juriša na tuđe muškarce. Mom bivšem dečku Vladimiru Matoviću iz rupe Elitni odredi Ivana je slala poruke tokom naše ozbiljne dugogodišnje veze.

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs/S.republika/Foto Sonja Spasić/Damir Derišagić

Kurir