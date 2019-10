ŠOK INTERVJU SARE RELJIĆ! Pevačica oplela po zadrugarima, nije BIRALA REČI, Lepi Mića je POKVAREN i LJIGAV, Krunićka samo traži s*ks, a ono što je rekla o Dalili, dugo će odzvanjati estradom!

Bivša učesnica "Zadruga 1" Sara Reljić sa oduševljenjem priča o učešću svog brata u rijalitiju "Zadruzi 3" i priznaje da mu za sada ništa ne zamera, čak bi mu savetovala, kada bi mogla, a bude još otvoreniji i britkiji na jeziku.

Ono što se Sari ne sviđa jeste kako se neki učesnici ophode prema njenom bratu, a sada je ona otvoreno pričala o svemu.

foto: Damir Dervišagić

"Za početak da odmah kažem da ne gledam 24 sata "Zadrugu", iako mi je brat unutra. Ne stižem pošto sam često na putu i jako mi je loš internet. Uspevam većinu da ispratim zbog fanova koji mi pošalju šta se dešava.

Kako bi prokomentarisala učešće tvog brata Filipa Reljića dosad?

- Meni se svida kako se ponaša, dobar je, jednostavno, to je Filip. Postoji dosta toga vragolastijeg što očekujem da će da izađe iz njega. Ne mislim u negativnom smislu, nego kad bi mu nešto pričali, da ih ne sluša pomno, već da ih otrese, kako znam da ume. Ne bih volela da im dozvoljava da mu nešto kažu. Ja im u prvoj sezoni nisam puno dozvolila, pa me zbog toga nisu pojedini voleli.

foto: Printscreen

Je li moguće da mu ništa ne zameraš?

- Bukvalno mu ništa ne zameram, samo što nije malo otresitiji. Eto, samo to. Inače, mnogo mi se sviđa kako se odnosi prema starijima, ima poštovanje. Jednostavno, što se mene tiče, divno se ponaša.

Pa, eto, vidiš da mu ipak nešto zameraš! Koji bi mu još savet dala da možeš?

Rekla bih mu da ne dozvoljava rijaliti-igračima da mu priđu zato što svi znamo njihove namere, a one svakako nisu dobronamerne. Ima tamo veoma zlih ljudi, ali neću da ih sada imenujem.

Da li mu zameraš vezu sa Jelenom Krunić?

- Ne zameram mu zato što ima pravo, a i godina, da sam određuje s kim će da bude. Među- tim, mislim da Jelenino ponašanje nije najnormalnije!

Znači, o Jeleni nemaš lepo mišljenje? Šta ti je konkretno smetalo u njihovom odnosu?

Pre svega, Filip ništa Jeleni nije uradio. Niti ju je vređao, niti bilo šta drugo, tako da mi njeno histerično ponašanje i napadi na njega nisu jasni. Nije mi normalno to što mu je ona uništila sve zato što je ona umislila da je s njim u ne znam koliko ozbiljnoj vezi.

Hoćeš da kažeš da Filip nikada s njom ne bi bio ozbiljno?

- Oni su bili samo 15 dana u vezi. Krunićka je utripovala da moj Filip hoće nešto ozbiljno sa njom, a on o tome i ne razmišlja. Ona je samo želela da spava s njim, a on to ne bi uradio pošto zna kakva je ona.

Znači, Krunićka samo juri muškarce za seks?

- Pa do sada se tako pokazalo. Ja bih tako rekla, buni se ako ne dođe do toga.

Ti ne bi osudila brata da je spavao sa Krunićkom?

- Ja znam sigurno da on s njom to nikada ne bi uradio. Inače, da je sa nekom drugom bio, ne bih ga osudila. I ja pred kamerama imala seks, ne mogu njemu da zameram. Samo što sam ja to uradila posle nekoliko meseci i što sam sa Vojketom bila u pravoj vezi.

foto: Printskrin / You Tube

Javno si prokomentarisala Filipov sukob sa Dalilom Dragojević, šta misliš o njoj?

- Jesam, trebalo je to da uradim iz prostog razloga zato što se devojka meša tamo gde joj nije mesto. Ja razumem da je to sve rijaliti i da ona živi samo od toga, ali ne vidim zašto je dirala mog brata, mislim da će, kad god joj bude dosadno, da ga čačka i provocira zbog toga što je rijaliti jedini izvor njenih prihoda.

Baš nemaš lepo mišlje o Dalili?

Iskreno, ne podnosim je. Ne volim kada je Filip s njom u društvu i kada vidim da mu ona daje neke savete. Sve što se tiče Dalile mi je ružno i ljigavo.

foto: Sonja Spasić

Kakvo mišljenje imaš o Lepom Mići?

Mića svake sezone ima isto ponašanje, on je mnogo zao i bezobrazan. To ne možeš ga glumiš godinama, to možda neko može da glumi 15 dana. Novi učesnici se plaše Miće pa pričaju kako je dobar, ona samo gleda kako će nekoga da ukanali i nemam lepo mišenjene o njemu.

Janjuš i ja smo se šalili da se muvamo U Zadruzi jedan smo se Janjuš i ja sprdali da se muvamo i samo smo krivi što su tako pričali o nama. Prvi je on krenuo da se zezanjem da se muvamo, pa sam ja nastavila. foto: Printscreen

Kurir.rs/S.rijaliti/Foto Kurir

Kurir