TRAŽI FINE I KULTURNE, A ONA GA JE OMALOVAŽAVALA: Reljićeva majka očekivala da će Filip RASKINUTI, pa osula po Krunićevoj!

Majka Filipa Reljića oglasila se kada je njen sin raskinuo sa Jelenom Krunić.

Filip i Jelena posle 3 sedmice veze stavili su tačku na svoju ljubav, a Indira Reljić kaže kako je to i očekivala. Ona smatra da Filip i Jelena nisu par.

foto: Printscreen

"Filip je doživeo scenu koju nikad u životu nije doživeo i osećao je grižu savesti, on je izuzetno emotivan i osetljiv je na žene, jer je odrastao uz mene i uz Saru, jako je brižljiv, takav je bio i prema svojim bivšim devojkama. Ja znam koje stvari njemu smetaju, zato sam bila i iznenađena kad je ušao sa njom u vezu, jer znam kakav tip devojaka on voli", navela je Reljićeva majka i dodala:

"Ja sam sigurna da je konkretan razlog njihovog raskida to što je ona njega pred ljudima omalovažavala. Mi u našoj porodici nismo naučili da tako razgovaramo, niti da govorimo "Marš", niti da koristimo izraze tipa "O***bi". Pokušavamo svi da poštujemo jedni druge. On je izuzetno pažljiv, nije hteo juče da komentariše nju za stolom, već je pričao u rehabu, da se ona ne bi osećala manje vrednom. On ne može da bude sa takvom devojkom koja mu kaže: "Hajde marš, tebe boli ono". To je razlog raskida, tako je bilo i sa prethodnim devojkama, on ih upozori, a ako se nastavi, on raskida. On traži kulturne, fine i normalne odnose."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen/Youtube

