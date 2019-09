JECALA SKLUPČANA KOD KAPIJE, NIKO NIJE MOGAO DA JE SMIRI! Jelena Krunić van sebe: Zapomagala OD BOLA! (KURIR TV)

Jelena Krunić i Filip Reljić prethodne večeri pokušali su da objasne zašto su se rastali, a taj zadatak nimalo im nije bio lak. I jedno i drugo završili su u suzama. Oboje je tešila Tara Simov, koja je sa Krunićevom u jednom trenutku čak i čučala kod kapije "Zadruge 2", dok je ova jecala na sav glas.

"Možda sam polagala neke nade i neku priču htela da isteram do kraja, jer je neko video u meni ono što se ne da videti na kamerama... Da je nakon nekih epiteta o meni, konačno neko video nešto u meni što većina ne vidi, možda sam i ja napravila grešku da sam prerano u to ušla, našla sam to možda u jednoj osobi iako je mlađi sedam godina, ali to meni nije problem, bitan je intelekt, ne godine... Mislim da sam ljuta na sebe jer sam opet omanula zbog tog nekog svog predavanja cele sebe... Dam se 300 posto, pokušavam da se promenim...", pričala je Jelena trudeći se da ne zaplače.

foto: Printscreen

"Dolaze mi priče da mu se ide kući, da nije znao kako da raskine sa mnom, da je to pičao drugarima, što je ružno. Ne mislim da je imalo zrelo ako znaš da si pod kamerama", nastavila je ona.

"Meni je isto teško da pričam o tome, ne želim da iznosim privatne stvari, mada sam neke stvari rekao svojim prijateljima u rehabilitaciji... U ovoj situaciji ne vidim krivca ni u Jeleni ni u sebi... Ja u Jeleni jesam video drugu sliku od ove kod crnog stola, ali u nekim stvarima se ne poklapamo.. Mislim da bi u budućnosti to mogao da predstavlja problem. Torta je samo situacija u kojoj sam video da ne možemo da nađemo zajednički jezik", pokušao je da objasni Filip.

Jelenu su, pak, najviše pogodile reči Marije Kulić:

"Ova Jelenina priča je slična Miličinoj, kakva god da je, svi znate kakva je Jelena Krunić. Zašto ulazite sa njom u vezu? Ona se hvata za slamku, traži pažnju, traži da bude voljena. Ti znaš kakva je Jelena i kakav je temperament, i hteo si da napraviš neku priču. Nemojte da je koristite. Sad kao Jelena ne valja", istakla je ona.

Dok je Marija pričala, Jelena je počela neutešno da plače, a utehu je pokušao da joj pruži Mirko Gavrić. Ipak, ona je istrčala napolje i poletela ka kapiji, pa namo nastavila da jeca.

foto: Printscreen

"Je l' vidiš šta sam uradio? Šta je ovo? Nisam hteo ništa od ovoga", ridao je Filip ispred Bele kuće.

foto: Printscreen

"To je napad panike, nisi ti krv. Ovo nije zbog tebe", tešila ga je Tara.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir