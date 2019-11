OVO JE MARKOVA PRAVA REAKCIJA NA LUNINA PROVOKATIVNA IZDANJA! Nije skidao pogled sa nje, a evo i ZAŠTO!

Marko Miljković nije skidao pogled sa svoje devojke dok je po prvi put nastupala u Srbiji. Međutim, prema Luninim rečima, u pitanju je samo ljubav i ništa više. Njemu njena provokativna izdanja zaista nimalo ne smetaju.

Pre svega mu je, ispričala je pevačica u usponu, važno da se ona oseća dobro u onome što nosi.

"Marku je jedino bitno da se ja dobro osećam u svemu ovome. Ja se osećam dobro i to je najbitnije. On mene gleda, ali on me ima celu, nije bitno kako sam ja obučena", ispričala je kroz osmeh u "Premijeri - vikend specijalu" Luna Đogani.

