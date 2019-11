ONA JE SAMA KRIVA ZA TO ŠTO JOJ SE SADA DEŠAVA! Savo Perović o Kiji i Luni bez dlake na jeziku: Totalno je ispala IZ FAZONA!

Savo Perović otkrio je koliko mu se život promenio posle "Zadruge", ali i progovorio o još nekim stanovnicima ovog rijaliti imanja, kako bivšim, pa tako i sadašnjim.

Da li se viđaš sa Lunom nakon izlaska iz "Zadruge"?

"Redovno se viđamo, sa Lunom i sa Aleksom prijateljstvo je pravo, znaš kada se sa nekim poklopiš i taj neko ti prija i napolju. Mi imamo kontakt očima, pogledamo se i znamo šta ko misli", otkrio je on.

Da li se Luna promenila nakon izlaska iz "Zadruge"?

"Luna je sazrela jako, ja sam usvtari inicijator njene karijere. Shvatilo sam da ima sluha, ima talenta i popularna je tenutno, ali mora da se pronađe negde i da iskoristi ovaj momenat koji ima, a on ne može da se plati", kaže on.

Šta misliš o Kijinoj karijeri?

"Mnogo joj je opala popularnost, a sama je za to kriva. Previše je bilo u medijima, previše je dala sebe. Konkretno, već sam je negde okarakterisao, ali ako poredim Lunu i Kiju, Luna ima daleko više harizme od nje, ima imidž. Luna još uvek nije pevački potkovana, ona vežba, ide na časove pevanja, a sada je sve pitanje truda. Kod Kije mi se ne sviđa što je upakovana kao fina i smerna. Ne možeš da izgledaš previše obično, a da budeš na bini. Žanrovski previše šeta, kreneš sa komercijalom, pa duet sa Stojom, pa hoćeš da budeš Sara Jo. Ispala je iz fazona", tvrdi Perović.

foto: Vladimir Šporčić

Šta misliš o vezi Lune i Marka, nakon izlaska iz rijalitija?

"Mnogo su sazreli napolju, skontali su se skroz, uživaju u svakom trenutku koji zajedno provedu, jedno drugo ne guše i svako se bavi svojom karijerom, podrška su jedno drugom", ispričao je Savo.

Koliko se promenio tvoj život nakon izlaska iz "Zadruge"?

"Zadovoljan sam, sve je krenulo na bolje, tebala su mi dva meseca da se vratim u normalu nakon 'Zadruge'. Pre mesec dana izašla je moja pesma. Zadovoljan sam kako prolazi, iako nije komercijalna. Spemam i duet sa Lunom Đogani, očekujemo da će za mesec dana da izađe", kaže Perović.

Kako bi opisao duetsku pesmu sa Lunom?

"Pesma je skroz se*si, čil, odlikuje mene i nju, skroz je za opuštanje i vožnju automobilom", otkrio je Perović.

Kada ti je bilo najteže u toku učešća u "Zadruzi"?

"Kada sam ušao, ljudi su tipovali da ću praviti skandale. Tako se predstavljam, u vidu svog oblačenja, prikazivanja u medijima. Međutim, kod mene to ima logike, jer tako i treba da izgleda javni nastup. Što se tiče najtežih momenata u Zadruzi, to su bili momenti kada su mi nedostajali članovi moje porodice, pogotovo za 24. januar, kada je bio rođendan moga brata. Nisu mi omogućili taj poziv, verovatno su hteli da me isprovociraju, da tada izazovu neku reakciju, ali nisu uspeli. Tako reći pobedio sam u toj psihološkoj igri", zaključio je.

foto: Printscreen Yt

Šta je to što možete videti samo vi u "Zadruzi", a što promakne gledaocu?

"Nervirala me je štroka tamo i prljavština, ljudi su nenormalno prljavi. U mnogim situacijama smo ostajali bez hrane jer imali smo male budžete, a i nekolegijalnost je sve to otežavala", kaže Savo.

Šta misliš u učešću Miljane Kulić?

"Meni je Miljana simpatična jako, presimpatična da je gledaš preko TV-a, ali u rijalitiju, kada si sa njom i slušaš je, nije ti zanimljivo. Tamo sa njenim upadima i provokacijama, nije zanimljiva."

Šta bi joj rekao da si u rijalitiju?

"Protivnik sam abortusa. Toliki ljudi mole za taj dar od Boga, a ti se toga lišavaš. Ok, Zola je neradnik, ali je trpi, nju niko ne bi trpeo. Žao mi je i što je njena majka Marija to forsirala, ona treba da je podrži u vezi svega sa Zolom i trudnoćom, jer to je jedini način da se Miljana vrati u normalu", bio je iskren on.

Kako ti se čini učešće novih zadrugara. Imali smo priliku da čujemo tužnu životnu priču Milice Kemez. Šta misliš o tome?

"Iskreno moram da ti kažem, ne mogu da slušam žalopojke. Svi smo prošli kroz neki pakao u životu, meni se od tih priča ke*a. Devojka ima dve noge i ruke, zgodna, lepa", kaže pevač.

Da li razmišljaš o ulasku u "Zadrugu"?

"Vrlo moguće da ću da uđem na kratko, kao gost na nekoj žurci", rekao je kroz smeh.

Na samom kraju završio si u nekoj romantičnoj vezi sa Minom. Ipak, to se nije razvilo u nešto više. Šta se zapravo dogodilo među vama?

"Tamo su ti emocije i pojačane i pomešane. Kada si u prostoriji sa jednom osobom, osetiš hemiju. Trudio sam se da se to ne desi tamo, ali ipak se na kraju desilo. Ne želim da ljudi pomisle da sam je iskoristio, više je ona iskoristila mene", kroz smeh je zaključio.

Šta miliš o Mininom učešću do sada?

"Podržavam je i gledam u 'Zadruzi', ali ne podržavam njenu vezu sa Tomovićem, pravi problem sebi i svojoj porodici. Ona je ustvari željna ljubavi, ali ne zna šta će i gde bi pre. Za razliku od Lune koja želi ljubav i pažnju jednog čoveka, Mina još uvek šeta, nije sigurna. Luni je sada Marko prijao sa pažnjom i njegovom zrelošću i ona se zaustavila tu sa Markom. Luna je ustvari dosta zrela za svoje godine, za razliku od Mine", zaključio je on.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/SrbijaDanas/Foto: Sonja Spasić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir