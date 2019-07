SAVO NIKADA NE POMINJE SVOG OCA, A ISPLIVALE SU ŠOK PORODIČNE TAJNE: Perovićeva majka nije mogla da hoda koliko ju je muž TUKAO, a sad je u vezi sa jednim zadrugarom!

Savo Perović učestvovao je u rijalitiju, a na kratko je u Imaginarijumu bila i njegova majka Suzana Perović Blondi koja je otkrila šokantne, porodične tajne.

Suzana je rekla da Savo poštuje oca, ali ga ne pominje jer u sebi krije veliku tugu i bol.

foto: Printscreen

"Ja sam se udala sa samo 17 godina. Njegov otac me je maltretirao i zlostavljao. Svašta sam pretrpela dok sam bila u braku. Ove devojke u "Zadruzi" što pričaju o fizičkom zlostavljanju nisu ni upola prošle ono to sam ja. Jednom prilikom sam bila toliko loše da nisam znala gde se nalazim, nisam mogla da hodam sama. Savo je bio tu pored mene, pomagao mi je sve vreme", rekla je Blondi koja je tada bila u Crnoj Gori samo sa sinom, jer su joj roditelji bili u Nemačkoj.

"Moj otac je bokser i sigurno bi reagovao da je znao šta se meni dešava. Na kraju sam skupila snage i napustila bivšeg muža. Danas sam uspešna žena koja je sama odgajila 2 sina na koje sam jako ponosna.

foto: Printscreen Pink

Blondi trenutno uživa u ljubavi sa jednim, mlađim učesnikom rijaliti programa "Zadruga" Deanom Stejinom, a evo šta kaže o romansi koju su započeli pre mesec dana.

"Ja sam prvo počela neku priču sa bivšim zadrugarom Petrom Tojagićem, Dean mi je tada delovao neozbiljno. Međutim, kada smo se bolje upoznali, shvatili sam da samo nas dvoje ustvari jedno za druge. Za mene su godine samo broj. Lepo se slažemo, čak smo razgovarali o tome da počnemo zajedno da živimo. Savo još uvek ne zna za našu vezu, mada mislim da neće imati ništa protiv. Do sada nisam nijednog svog partnera predstavila sinovima", rekla je ona i priznala da li će biti učesnica nove sezone rijalitija:

"To zavisi od Save. Ako se on bude složio da uđem, ja ću ući. Koliko on mene poštuje, toliko i ja njega. Ne bih želela da radim nešto što bi njemu ili mom drugom sinu bilo strašno."

foto: screenshot

Kurir.rs/Puls, Foto: Printscreen

