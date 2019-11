SOFIJA OTKRILA RAZNE PIKANTERIJE IZ VEZE SA NAJSKUPLJIM SRPSKIM FUDBALEROM! Nedeljama smo se dopisivali, sve je išlo spontano, a onda... HIT! Progovorila po PRVI PUT!

Sofija Milošević po prvi put je progovorila javno o vezi sa fudbalerom Lukom Jovićem, pa istakla kako je sve počelo veoma spontano, te da su se nedeljama samo dopisivali. Ona je naglasila da nije rasturila nikakav brak niti vezu, ali da je i ne dotiču mnogo gradske priče koje kolaju.

Kako se navodi - i mnoge lepotice je bio nekakav glas, jer će "ljudi uvek pričati, a uspeh nikako ne opraštaju".

"Pominjano je rasturanje njegovog braka, a istina je da Luka nikada nije bio oženjen. Potom je bila priča da sam rasturila njegov život sa devojkom sa kojom ima dete, a stvari stoje tako da je on raskinuo ljubavnu vezu sa tom devojkom pre tri godine. Onda su na red usledili skupi pokloni koje sam navodno dobila od njega... Istina je jedino da smo u vezi, te da želimo da koliko je moguće sačuvamo našu privatnost. Srećni smo, što je najvažnije kada ste u nekoj ljubavnoj vezi. Naša priča počela je spontano i nakon nekoliko nedelja dopisivanja uplovili smo u priču u kojoj se oboje slažemo izvanredno", ispričala je Sofija, a na pitanje kako izgleda njihov zajednički život, odgovorila:

"Na ljubavnom polju javnost poslednjih dana zna mnogo bolje nego ja, te o našoj ljubavi mnogi spekulišu i nagađaju. A nemaju razloga, veza nije u krizi, niti je toliko turbulentna kako je neki predstavljaju."

Šuškanja po gradu Sofiju nimalo ne dotiču.

"Nikada se nisam trudila da glasine koje plasira neko ljubomoran zbog tuđe sreće ugasim, ljudi će uvek pričati. I treba im dati materijala ako već u svojim životima nemaju dovoljno stvari za koje bi mogli da se pohvale. Znate kako, uspeh je jedina stvar koju vam ljudi nikada neće oprostiti. Istorija nam govori da su sve lepe i uspešne žene pratile glasine da su ovakve ili onakve. Merilin Monro, sa kojom je ceo svet želeo da bude, volela je svega nekoliko muškaraca, a zbog Artura Milera je završila na lekovima za depresiju. Najbitnije je da vi sami znate ko ste", rekla je ona.

"Nikada nisam bila svesna svog spoljašnjeg izgleda, bila sam veoma nesigurno dete, to sam već nekoliko puta pričala. Uvek sam se trudila da radim na sebi i da lepotu ne stavljam u prvi plan, jer to definitivno nije najvažnija stvar na svetu. Lepota je veliki blagoslov, ali i ogromno prokletstvo. Kao i većina onih koje kroče na ovu planetu, vodim računa da se u poslu kojim se bavim, a to je modeling i dizajn, pozicioniram što je moguće bolje. Trudim se, ali kao i svako doživela sam mnogo uspona i padova, što je normalno. Imam prijatelje koji me vole i sa kojima delim svakodnevicu."

Kako tvrdi, nikada svoju atraktivnost nije stavljala u prvi plan.

"Nikada nisam igrala na kartu fizičkog izgleda, već sam se uvek trudila da pored spoljašnjosti imam nešto što je deo duše", zaključila je srećno zaljubljena manekenka.

