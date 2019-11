BURNA PROŠLOST ERMINE PAŠOVIĆ! Nije ona sa Banetom, niti je sa Gagijem?! Rođena je U BEČU, ima muža Turčina SA KOJIM SE ČESTO I TUKLA, a evo šta je vezuje sa MILJANOM KULIĆ!

Iako je u "Zadrugu 3" ušla kao devojka Baneta Čolaka, Erminu Pašović ubrzo je počeo da bije glas da je imala vrelu akciju sa Gagijem Đoganijem. Međutim, kako se navodi, i jedno i drugo su izmišljene priče, a njena burna prošlost to može i da "potkuje".

"Ermina se samo predstavlja kao fina, dobra i naivna, a zapravo je daleko od toga. Čuo sam da je pričala da je rodom iz Sarajeva, ali to nije tačno, jer je rođena u Beču. Njen prvi muž je Turčin, sa kojim je imala ozbiljnih problema u braku. Nisu mogli dugo da imaju dece, ali je na kraju rodila sina. Stalno su se svađali i tukli i moralo je da dođe do razlaza", počeo je izvor, pa nastavio:

"Pošto su se venčali u džamiji, tamo se zvanično nisu razveli, pa su praktično još uvek u braku. Nakon toga se vratila sa sinom u Austriju i pronašla novi hobi", istakao je izvor, a onda napomenuo da je Ermina uhodila poznate ličnosti - pevače, tea da je čak jedan navodno tražio policijsku zaštitu, kao i zabranu ulaska u lokal gde on peva.

"Ona je u prošlosti bila kao Miljana Kulić - želela je po svaku cenu da bude sa nekim poznatim muškarcem, pa je nekolicinu i uhodila. Ložila se na Đoleta Đoganija, jurila ga je da se fotografiše, ali je on nije primećivao. Najveći problem je imao sa njom Dado Polumenta. Pošto nije ništa hteo da ima sa njom, Ermina je otvorila Fejsbuk nalog pod njegovim imenom i sebe tagovala kao njegovu verenicu", rekao je izvor, pa nastavio:

"Obzirom da je objavljivala emotivne statuse, Dado je uskoro saznao za to i prijavio je slučaj policiji. Kasnije, kada je saznao o kome je reč, zabranio je svim vlasnicima klubova u Austriji gde on nastupa da je puštaju kada on nastupa. Ermina je tada poludela i čak mu je pretila, govoreći mu da će kad-tad biti zajedno", zaključuje on.

