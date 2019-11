GAGI ĐOGANI SE ŽENI ČIM IZAĐE IZ RIJALITIJA: Već je isplanirao SVADBU sa devojkom, a u Zadruzi se samo IGRA! (VIDEO)

Ermina Pašović i Gagi Đogani su ove noći otvorili jedno drugom dušu i rešili da zakopaju ratne sekire. Kako Ermina poznaje privatno denserovu devojku, ona mu je otkrila da ga željno čeka i da je veoma zaljubljena u njega.

Gagi je potom priznao Pašovićevoj i da će je oženiti nako izlaska iz Bele kuće.

"Ja sam svojoj devojci rekao da idem u rijaliti i da ne znam da li da me čeka", pričao je Gagi o svojoj srodnoj duši.

"Znam sve, čeka te. Ona je rekla da te voli. Ona je toliko iskrena duša", dodala je Ermina.

"Kad izađem odavde, ja ću je oženiti i to je to. Ona meni mnogo nedostaje. Kad izađem odavde, završiću sa njom, znam da je to to. U rijalitiju sam zbog dece, ali mi je na drugom mestu ona. Ona je meni rekla da će da me čeka. Ako se ovde desi neka ljubav, desiće se. Ovde su emocije pojačane. Meni se nijedna devojka ovde ne dopada, ja se ovde zezam", istakao je Gagi.

