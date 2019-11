ZLATA PETROVIĆ 2 GODINE UŽIVALA JE ROMANSI SA POPOVIĆEM! Odbila je da se uda za njega, a sad je šokirala sve: Saša je vatra u KREVETU!

Bez obzira na to što je u životu prošla i sito i rešeto, Zlata Petrović (57) bi u svakoj situaciji uspevala da čvrsto stoji na nogama. Slava, popularnost i zarađeni novac kasnije su je koštali mnogo prolivenih suza, živaca i zdravlja, kada je zbog posla zapostavila starijeg sina Mikija koji se odao poroku.

Iako je oduvek važila za lepu i zgodnu ženu, ne poriče da je pored dva muža imala i dosta udvarača.

Da li ti imponuje kada ti kažu da si i dan-danas seks-bomba?



- Verovatno ljudi primećuju nešto na meni, ali ja sebe nisam zamišljala seks-bombom. Sigurna sam u svoju harizmu i poštenje. Ako kažu da sam zgodna, onda da im verujem (smeh).

Ali, udvarale su ti se kolege?



- Dobijala sam komplimente, ali sam ih ipak sve gledala kao braću. Znate kako, doktori se muvaju sa doktorkama, bankari sa bankarkama, a pevači sa pevačicama. E, tako je i kod nas na estradi.

Kakve si komplimente dobijala?



- Nekada smo radili svadbe po tri dana i tri noći. Uvek smo se dobro zezali, a u ekipi, koja se retko razdvajala, bili su Šaban, Jašar, Đani, Verica, Snežana, Zorica... Muški su se uvek zavitlavali i obraćali mi se sa „Zlajka, pa Zlajka“, a ja sam im tepala „mače moje“. Neki su mi slali i porukice, ali ja sam kulirala. Svaki pametan čovek oseti da li se nekome dopada, međutim, kod nas se sve završavalo na šali. Veze nisam krila.

prvi muž Sa Hasanom Dudićem dobila je sina Mikija foto: Dragan Kadić

Ko je bolji otac tvojim sinovima, Hasan ili Peja?



- Različiti su, Hasan je jak na jeziku, dok je Peja povučeniji. Obojica su dobri očevi i dobri ljudi. Čak i da to nisu, oni imaju samo te sinove. Žao mi je što nemaju još dece, da Miki i Jovan imaju braću ili sestre. Ja nosim hendikep iz detinjstva jer sam oca upoznala tek sa 20 godina i verovatno sam želela da tu ljubav koju sam ja izgubila osete moja deca.

Jesu li ti oni i pravi prijatelji?



- Sa sigurnošću to tvrdim, kao što sam i ja njima. Kad upadnemo u bilo koji problem, prvo se obratimo jedni drugima. Ako se ne pomažemo međusobno, šta da očekujemo od drugih? Meni je ljubav moje dece i njihovih očeva najpreča. Nikada se preko dece nisam svetila njima.

Stariji sin Miki je bio zavisnik od kocke. Kako si se suočila s tim?



- Moj Miki je super momak, dobra osoba i odličan muzičar. Međutim, nije mogao da se reši kocke. Mnogo smo se namučili oko toga. Hvala bogu, odavno je sve završeno. Trebalo je mnogo snage, volje i vremena da prebrodimo to. U životu nešto dobiješ i nešto izgubiš. Jesam nižeg rasta, ali sam snagom jaka. Verovatno mi je bog dao tu neku silu da se borim. Sve me je to koštalo mnogo živaca, zdravlja, novca, strahova...

Smatraš li sebe krivom?



- Ja sam jedini krivac. Tokom njegovom odrastanja, Hasan i ja nismo bili dovoljno sa njim. Ukazala mi se prilika da radim i zarađujem, nikada mi nije bilo dosta para, a na sve to, još mi se desila i popularnost. Mislila sam da mi je kod kuće sve pod kontrolom, pogotovo što mi je dete imalo dve dadilje, što je obučen, sit i ima sve što poželi. A zapravo sam ispustila ono najbitnije. Nisam bila uz njega kada sam mu kao majka bila najpotrebnija. Hasan je takođe jurcao i radio.

Kaješ li se?



- Naravno. Roditelj mora da bude tu za svoje dete. Novcem sam zataškala problem, a samo sam izazvala sudbinu.

Da li ti je Miki zamerio nekad što nisi bila dobra majka?



- Nije da nisam bila dobra majka, nisam mu bila dovoljno posvećena. Kada pričamo gde je okidač, sinovi pronađu jedinu stvar: „Bio sam veoma tužan što su mi se roditelji rastali i mnogo sam patio.“ Eto, ništa drugo mi nije zamerio. Objašnjavala sam mu da smo njegov otac i ja u super odnosima, kao i da se ljudi često razvode, nismo jedini.

Možeš li da kažeš kako ti je Mikijev porok bio lekcija da se više posvetiš mlađem sinu?



- Kad je Jovan ušao u pubertet, odlučila sam da smanjim posao. Mnogo više sam sedela kod kuće, pričala s njim, pratila njegovo odrastanje i te lude godine, jer sam znala da je to spas i rešenje da dete ode normalnim putem.

drugi muž Sa Zoranom Pejićem Pejom ima naslednika Jovana foto: Damir Dervišagić

Nakon razvoda od Hasana, a pre braka sa Pejom, bila si u vezi sa Sašom Popovićem. Kakva je to bila romansa?



- Sale i ja smo bili dve godine zajedno. Mislim da je on tad bio direktor „Zama“ i radio je sa Slatkim grehom. Viđali smo se kad smo bili u prilici, često i kod njega u Novom Sadu. Ma on je bio i ostao predivan. Takav čovek se više ne rađa, majke mi moje. Pored njega sam se osećala kao princeza.

Pričalo se da si bila s njim iz koristi.



- Smeta mi kada ljudi to govore. On je kvalitetan čovek, a to nisam mogla da objasnim. Bila sam zaljubljena i volela sam ga iskreno kao dečka i kao prijatelja. To osećam i dan-danas. On mi je bio sve. Osuđivali su me da hoću nešto da mu uzmem i otmem, a ja sam ga samo volela. Kakva korist? Zna se da je zbog Dafine u to vreme preko noći ostao bez dinara, a ja sam već tad imala svoj stan od 150 kvadrata, kuću u Mirijevu, vozila „audi“. Radila sam punom parom, nisam birala da li je koncert u hali ili ciganska proslava!

Da li si mu pomogla?



- Pa naravno. On nikada nije zakukao jer je sve radio svesno. Sposoban je čovek i brzo je povratio imovinu.

Kakav je danas vaš odnos?



- Mi smo prijatelji i uvek smo tu jedno za drugo. Skoro sam mu tražila uslugu za neko treće lice i on mi je odmah to završio. Kad pričam sa njegovom Suzanom, u očima joj vidim da me iskreno voli i ceni. Njoj bih mogla da poverim najveću tajnu. Sale zaslužuje ženu kao što je Suzana i bog ga je njom nagradio za sve dobro što čini.

A kakav je Popović ljubavnik?



- Vatra! (smeh) Jao, šta pričam?! Nikada mi nije bilo bitno da li je u krevetu dobar ili loš. Muškarci me nikada nisu privlačili po tome kakvi su u seksu. Volela sam njihove osobine, a Sale je pripadao mojoj energiji.

Zašto se nisi udala za njega kad te je zaprosio?



- Tako je moralo da se desi. Zaprosio me je u pogrešno vreme, ništa više. On je bio ličnost koja je najkompletnija. Stojim iza toga da je nenormalno kompletan čovek. Tada sam tek izašla iz braka, da je bilo drugačije, verovatno bih se udala za njega.

Kakav je Saša bio prema tvom sinu Mikiju?



- Sale je često odlazio na turneje sa Slatkim grehom, nije ih bilo po 15 dana, mesec dana. Ja sam u slobodno vreme išla u Novi Sad. Nije bilo mnogo vremena da se on viđa sa mojim detetom. Da smo konstantno živeli u stanu, a dete sa nama, bilo bi drugačije. Pa vidite samo kako gleda Suzaninog sina i sve će vam biti jasno koja je od duša od čoveka. On za njeno dete kaže da je i njegovo. Širok je čovek, zato i jeste to što jeste.

