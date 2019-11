SVE VELIKE STVARI KRIJU OD NJEGA, A O MALIM GA LUNA KRIŠOM OBAVEŠTAVA?! Dešifrovana poruka upućena Gagiju Đoganiju: Istina će izaći, samo STISNI ZUBE?!

Pošto Gagi Đogani poslednje vreme u "Zadruzi 3" provodi ratujući, zabrinuta porodica izgleda je rešila da ga sačuva informacije da je Adam Đogani imao saobraćajku.

"Meni se dopada kako se ponaša, njegova smirenost i opet ne da na sebe. Sviđa mi se kako je odgovorio Tomoviću, sviđa mi se kako se snalazi, njemu samo fali da objasni neke stvari. Često bude nedorečen i neshvaćen", rekao je Adam pa dodao da mu veoma "ide na živce" Ermina Pašović, koja se predstavlja kao Gagijeva velika prijateljica.

On tvrdi da ona mnogo laže, a njemu je to grozno.

"Ermina je rekla da je stalno na vezi sa mojom tetkom, a to nije istina. Čule su se samo jednom pre ulaska. Samo joj je rekla da ga pozdravi i da mu ne kaže da sam imao saobraćajnu nezgodu. Ja sam isto to rekao Marijani, da ga pozdravi i da ne priča za nezgodu, jer unutra kada bi saznao pomislio bi svašta, čak i da mu kažu da je sve u redu. Možda bude tražio poziv ili čak da izađe iz rijalitija", objasnio je Adam koji se prošle nedelje svojim automobilom zakucao u automobil Danijele Buzurović, usled čega su oboje prošli sa lakšim povredama.

foto: Sonja Spasić, Printscreen

"Ermina je jedan veliki lažov. Rekla je da i da Gagijevu sestru zanimaju samo ona i Gagi, a to nije istina. Mi podržavamo Sanija i Nataliju, takođe. Vidi se da bi sve dala za rijaliti. Užas. Slagala je i da je većinu poklona poslala ona Gagiju. I to je laž", ističe on.

Inače, evo kako ostatak poznate porodice reaguje na Gagijevo ratovanje s Tomovićem:

"Gagijeva sestra i brat - moj otac, baš se nerviraju zbog Tomovića. To im baš smeta. Zaboli ih kada vide da Gagi pati i da trpi nepravdu. Zabrinuti su zbog pretnji i zbog nasilničkog ponašanja Tomovića, Luna takođe", otkrio je Adam, a na pitanje da li se boji da će se Gagi potući s Vladimirom, kaže:

"Gagi se neće potući sa Vladimirom. Ne može niko njega da isprovocira na fizički kontakt. On samo ne želi da trpi da niko ne prođe nekažnjeno. Ako on nikoga ne dira, ne treba ni bilo ko drugi njega, ni da na njega nasrće", zaključio je on.

foto: Damir Dervišagić

Luna Đogani se, kaže, neće vraćati u Belu kuću.

"Niti je neko zove, niti joj to treba. Zašto bi ulazila? Počela je muzičku karijeru, ima dosta nastupa, super radi... Da nema nastupe, pa i da uđe, ali ovako nema potrebe. Ona je svoju misiju u 'Zadruzi' završila", objasnio je on.

Uprkos tome, spominjana je u okiviru radio "Amnezije", kao zabrinuta ćerka koja navodno šalje tati poruke u šiframa.

"Tata, budi iskren i seti se šta sam ja sve morala da priznam. Stisni zube, istina će izaći", glasila je navodna Lunina poruka koju su preko zadrugarskog radija pročitali Bane Čolak i Bora Santana.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir