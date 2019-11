MISLIO SAM DA NAM DOLAZI PEVAČICA, KAD ONO... Konobar jednim komentarom ujeo Brenu za srce: A pevačica se zarekla da to više nikad NEĆE DOZVOLITI!

Lepa Brena i dalje važi za jednu od najlepših i najzgodnijih pevačica sa domaže scene. Međutim, na početku karijere i ona se borila sa kilogramima. Kako se navodi, jednom prilikom skinula je čak 17 jer je uspela da pronađe motivaciju u šokantnom komentaru jednog konobara iz hotela u kom je svojevremeno imala nastup.

"Ja sam očekivao da će doći pevačica, a ono došla trafostanica", glasio je komentar, koji je Brenu, kako je rekla, "ozbiljno pecnuo".

"Mene je to, naravno, pecnulo, onako veoma ozbiljno. Malo i spotaklo. Malo me i povredilo. Kad sam skinula već 10, 12, 13 kilograma, onda sam odlučila da svoje telo zaista dovedem do savršenstva", izjavila je pevačica, pa otkrila šta je jela.

"Ujutro sam jela obično jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je to obično bila neka veoma posna supa bez ikakve masnoće, bez ikakvih rezanaca, ustvari neka voda u kojoj bi se samo blanširalo povrće, a ne kuvalo do besvesti jer onda ne dobijete ni jedan vitamin iz te priče. I tu je obavezno bilo neko meso koje je bilo na grilu ili kuvano jer se to puno, puno lakše vari", ispričala je Brena, pa naglasila da je jako bitno da zadnji obrok bude do 6 ili 7 sati uveče.

"To treba biti nešto veoma, veoma lagano. Može isto jaja, komad piletine, komad ribe, naravno uz salatu", savetuje pevačica.

Brena je otkrila da je za šest meseci uz ovaj način prehrane smršala s 84 kilograma na 67.

"Bila sam oduševljena sama sobom. Bio je to jedan divan poticaj, jedna nova energija. Tada sam sebi rekla da to više nikada neću dozvoliti. Treba biti iskren prema sebi, stati pred ogledalo bez odeće i priznati sebi. Jer vi trebate biti lepi sebi, to je suština. Jedite hranu koja vas neće udebljati, obratite se stručnjacima. Svi moraju shvatiti da se veliki rezultati ipak postižu velikim radom i velikim odricanjima koja su dugotrajna. Verujte u sebe", zaključila je ona.

