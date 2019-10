2 PUTA JE MORALA DA IDE KOD SLEPE PROROČICE! Breni je BABA VANGA videla celu SUDBINU, decu, Bobu, Grand, a samo zbog jedne stvari joj i dalje PALI SVEĆU! Onda je progovorila i o HODŽAMA!

Foto: Printscreen YT/ Muser More, Sonja Spasić

Fahreta Živojinović, poznatija kao Lepa Brena, kaže da joj je Baba Vanga pro- rekla najvažnije stvari u životu i kako će se udati i kako će živeti!

Folk pevačica ispričala je kako je izgledao susret sa čuvenom proročicom, šta joj je sve predvidela a šta se od toga obistinilo.

"Dva puta sam bila kod Baba Vange. Rekla je da ću se udati za čoveka koji nosi belu uniformu. Nije mi padao na pamet teniser, mislila sam da će to biti doktor ili pekar. Ma, sve mi je to delovalo neozbiljno jer u to vreme nisam razmišljala o udaji".

Da li vam je videla i da ćete jednog dana imati "Grand produkciju"?

- Da. Rekla mi je da ću posedovati veliku kuću u kojoj će biti puno muzičara i pevača i da ću s njima da radim. Pomislila sam da, ako se to ostvari, ceo život ću gledati neke pevače! Već sam provela dosta vremena sa "Slatkim grehom", samo mi je još trebalo da do kraja života budem okružena muškarcima. A Baba Vanga je zapravo tada govorila o "Grandu".

Šta vam je prorekla za decu?

- Rekla je da ću imati samo sinove. Razočarala sam se što neću imati ćerku. Pitala sam je da li je sigurna, ona mi je ponovila da ću rađati samo dečake. Eto, to se i desilo. Pričala mi je da ću pevati i putovati dok sam živa. Stalno je isticala kako ću jednog dana biti popularna. Rekla je da ću dugo živeti i da ću biti zdrava.



Kako ste pošte došli do Baba Vange?

- Saša Popović i ja smo zajedno otišli kod nje. Ona je bila slepa žena i do nje se moglo doći samo preko bugarske vlade. Vanga je u to vreme znala za mene, čak je i u svojoj knjizi napisala jedan pasus o meni. Istakla je da će "jedna visoka žena i lepa žena, srebrnoplave kose, sleteti sa neba i da će je Bugari voleti kao što nikada nikog nisu voleli". To mi je zvučalo skroz apstraktno i nemoguće jer ja nisam bila osoba koja veruje u takva proročanstva. Međutim, kada se posle sve obistinilo, shvatila sam da je ona najveća balkanska proročica. I dan-danas joj zapalim sveću i setim se njenih reči. Veoma sam joj zahvalna.



Aca Lukas tvrdi da i dalje idete kod proročica i da redovno posećujete hodžu?

- Ne čitam ja to o sebi. Što da idem kod bilo koga kada znam šta će mi se sve desiti. Setite se da je meni budućnost prorekao neko ko je bio najbolji u tome.

Kako to da se niste odali porocima na estradi, kocki i drogi?

- Samo labilne ličnosti se odaju porocima. Uvek to krene s tim da ćete samo probati i da mislite da možete da prekinete. Nisu samo droga i alkohol poroci. Veliki problem je i hrana, pa zato imamo dosta debele dece. Vidite ovako, samo čovek koji može da se kontroliše u stanju je da upravlja i poslom i porodicom. Čovek koji nije u stanju to da uradi, ne može ništa. Ako imate jaku i čistu psihu, onda se hvatate u koštac sa svim preprekama bez tableta, alko- holaidroge. E, ja sam taj tip.

Stefan je krenuo vašim stopama, da li ga savetujete u poslu?

- Nas dvoje pričamo o muzici, ali on na kraju sam donosi odluke. Mnogo je bolje da napravi grešku i da zabrlja jer će samo tako moći nešto da nauči. Kada deca padnu, važno je da ustanu, ali to moraju sami, ne može mama da štiti od svega.

