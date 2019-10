BRENA I BOBA DOBILI SU POKLON VREDAN KOLIKO I POLA NJIHOVE SVADBE! Nezapaćeno veselje sa 650 jela i JEDNOM haljinom od 50.000 MARAKA zbog kojeg je PREKINUT DNEVNIK! (FOTO)

Lepa Brena sudbonosno "da" Bobi Živojinoviću izgovorila je 7. decembra '91, pre 28 godina. O ovom vesleju i danas se priča, jer je zbog njih u jednom trenutku prekinut "Dnevnik 2" kako bi se mladenci uključili uživo u program.

Bidermajer je uhvatila Dragana Mirković, dok je goste zabavljala Vanesa Šokčić.

Mladenačka torta bila je ogromna - na 5 spratova, sa jestivim reketima i gramofonskim pločama. Sve pozivnice su imale ugravirane monograme "BB". Tada se u medijima pojavila priča da su pojedini za nekoliko hiljada maraka hteli da otkupe pozivnicu za svadbu, kako bi mogli da prisustvuju ovom događaju.

Nekoliko časova pre samog venčanja, Brena i Boba su u foaje hotela došli kako bi pozdravili sve goste. Brena je u tom trenutku imala kratku, plavu haljinu, dok je Boba imao klasično odelo. Pevačica je te '91. godine nosila venčanicu s potpisom čuvenog "Diora", koju je ova modna kuća specijalno dizajnirala za nju, a pevačicu ni tada, kao ni sada ne mogu da mimoiđu pitanja zbog čega je rešila da se uda za Bobu.

"One koje ga nisu probale izgubile su dosta, a ona koje su bile sa njim dobile su dosta. Verovala sam da je i posle svih onih sa kojima je bio i za mene ostalo malo. Kada smo se upoznali, svi su mi govorili da je on zavodnik i da je bio sa nnogo žena, ali meni je to bio izazov", ispričala je Brena pre nekoliko godina za Dnevnik hr, pa dodala: "Smatram da žena treba da bude sa muškarcem koji je imao i voleo mnogo žena. Znala sam da Boba može mnogo čemu da me nauči jer nisam imala vremena za mnogo muškaraca u životu."

Ova svadba je koštala 50.000 nemačkih maraka. Na svadbi nije bio nijedan političar, dok je sa druge strane bio veliki broj zvanica iz ostalih sfera javnog života. Mediji su neometano pratili venčanje. Tada je Saša Popović vodio glavni deo programa oko svadbe i na samom početku pozvao sve pristune goste da odigraju prvo svadbeno kolo i počnu veliko veselje.

Bilo je pripremljeno 650 vrsta jela. Veliki broj koktela se služio, a čak 22 praseta bila su na ražnju. Svadbena torta je bila na pet spratova. Preko 4.000 pisama stiglo je na kuću slavnog para, a pokloni su pristizali sa svih krajeva sveta.

Tada se spekulisalo da je jedna umetnička slika bila vredna koliko pola svadbenog veselja.

Iako su neki mediji tada pisali kako se bračni par razbacuje novcem za svadbu, pevačica je poslala jasnu poruku svima.

"Sve što trošimo zaradili smo sopstvenim rukama, trudom i radom. Živimo u suludom vremenu, po opredeljenju sam kosmploita, koji poštuje svaku veru i naciju. Uvek računam na ljudski razum. Boba i ja smo svetski ljudi i ne spuštamo se na nivo šovinista i njihovih razmišljanja. Zašto bi se posle toliko saznanja vraćali u nešto prevaziđeno. Oni koji žele neke se vrate, moj Boban i ja ići ćemo samo napred. A zajedno ćemo imati još više snage za to", rekla je Brena nekoliko sati posle venčanja prisutnim medijima.

