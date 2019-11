SVE JE OSTAVILA I OTIŠLA KOD NJE U SARAJEVO! Marija Šerifović odmah je znala da je u pitanju neko poseban: A ovaj detalj bio je od presudnog značaja DA SE SAMO SPAKUJE I KRENE!

Do Marije Šerifović došla je informacija da izvesna Azra ima neopisivu želju da je upozna, te da je to jedina želja koju zapravo i želi. Pevačica je istražila k oje u pitanju te o čemu se radi, a onda odložila sve svoje obaveze i momentalno otputovala u Sarajevo.

Na društvenoj mreži Instagram objasnila je o čemu se radi pa odruševila sve koji je prate.

"Čula sam da postoji devojka koja se zove Azra i kojoj je životna želja da mene upozna. Pogledala sam par njenih intervjua i samo je jedan mali detalj presudio da bez ikakve sumnje odlozim sve svoje obaveze i da dođem u Sarajevo da je vidim. U jednom od intervjua je rekla da sebe vidi i doživljava kao superheroja. Svi znamo da sam ja dete u duši, pa sam odmah i znala da to mora biti neko poseban. I bila sam u pravu - radi se o devojci koja ima Daunov sindrom, ali to je u ovoj priči manje važno. Ono što je važno je činjenjica da mene želi da vidi evropska prvakinja u džudou i da je to jedina stvar koju u životu želi. Šta drugo da kažem osim da je to za mene ogromna čast", poručila je Marija.

"Azra je od svih nas duplo bolja, dublo hrabrija, duplo uspešnija, duplo pametnija, duplo emotivnija. I najvažnije od svega - ljudi nemojte zaboravljati na ovakve osobe, na ovakve superheroje koje imamo i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji i u Hrvatskoj i na čitavom Balkanu. Nemojte zaboraviti da se ipak tamo negde zahvaljujući njima intonirala himna vaše - naše države. Što se mene licno tiče, od danas pa na dalje, Azra, imaš prijatelja do kraja života", istakla je pevačica uz lepu zajedničku fotografiju sa devojčicom.

