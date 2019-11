RADA MANOJLOVIĆ PRETI ŠVAJCARCIMA! Pevačica posle FRKE NA AERODROMU smislila kako da im se OSVETI! Kad proradi SRPSKI INAT!

Rada Manojlović našla se u nezavidnoj situaciji kada je zadržana na aerodromu u cirihu, odakle je umesto na nastup, deportovana u Srbiju. Pevačicu je ovo jako naljutilo, pa je rešila da se osveti švajcarskim državnim organima i istera svoje.

- Tužićemo ih, ne može to tako. Hajde da sam samo ja kriva i da prihvatim grešku i da idem dalje. Zar je to švajcarska pravda i švajcarski zakon da uzmu pare unapred, a da ne završe posao do roka do kog smo rekli? - kaže Rada vidno uznemirena i dalje zbog ovog incidenta.

Manojlovićeve se prisetila kako se osećala u trenucima kada je ostala sama i nezaštićena, a Haris nije mogao da joj pomogne.

- U “pritvoru” je bilo hladno. Bar su mi dali da jedem. To je kao neki hotel na aerodromu. Bili su svi fini, ali smanjena ti je sloboda kretanja. Nije mi se svidelo to - objašnjava Rada i dodaje da je njenog dečka Harisa Berkovića ova situacija pogodila.

