OGLASIO SE AMAR GILE PA OŠTRO ISPROZIVAO ZADRUGARKU! Pala mu klapna kad je čuo šta mu se priča IZA LEĐA: Nikad s njom ništa nisam imao, ali ako je trudna NEKA RODI!

Nataša Radan je šokirala javnost kada je otkrila kako je navodno imala aferu sa Amarom Giletom Jašarspahićem, kao i sa njegovim kolegom Šakom Polumentom. Amar je ove njene tvrdnje prokomentarisao na snimanju "Nikad nije kasno", kada je saznao da je Nataša radila test na trudnoću, a njega navodno navela kao oca deteta.

"Pa evo, ja ću joj poručiti preko vas, ako je trudna, neka rodi, nemoj da se čisti, daćemo mu lepo ime", izjavio je vidno izrevoltiran.

Na informaciju da zadrugarka nije trudna, jer je test bio negativan, šokirao je:

"Nije trudna? E, šteta, bilo bi fino dete, eto, bio bi pevač", nasmejao se on.

"Sećam se ja Nataše sa nastupa, dolazila je, cura je atraktivna, da se ne lažemo i lepa, zapažljiva je, tako da sam je zapamtio, ali nikada ništa sa njom nisam imao, nismo ni u kakvim odnosima, to su sve gluposti, nigde veze", nastavio je pevač.

"Ja sam još u braku sa svojom ženom, to vam je dokaz da su čiste gluposti, ja imam normalan život sa svojom suprugom i sa svojim detetom, moju porodicu ne može da raz*ebe jedna 'Zadruga", oštar je bio Amar.

Što se tiče Šaka, sa kojim se Nataša isto dovodila u vezu pa i sama iznela da je imala "neku priču sa njim pre rijalitija", pevač je tek imao šta da kaže:

"Ta devojka me je totalno razočarala, mislim, ne znam šta hoće u životu, da postane popularna, možda, preko mene, preko Šaka, ja o njemu mislim sve najbolje, on je mangup, a ona me je totalno razočarala."

Kurir.rs, M.G/SrbijaDanas/Foto: Dragana Udovičić

