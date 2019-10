NATAŠA PROGOVORILA SVE O TRUDNOĆI! Sumnjalo se da je otac OŽENJENA ZVEZDA GRANDA, a onda Giletu UŽIVO poslala poruku

Nataša Radan pre nekoliko dana posumnjala je da je trudna, pa je od produkcije zatražila test za trudnoću, a mnogi zadrugari počeli su da spekulišu da bi otac deteta mogao da bude pevač Amar Gile Jašarspahić, sa kojim je Nataša, kako se navodi, imala aferu pre ulaska u "Zadrugu".

Test je pokazao da Nataša nije u drugom stanju.

- Zadrugari su mi postavljali pitanje da li ta trudnoća ima veze saAmar Giletom i svi su pričali da je to možda njegovo dete, a neki su i pričali da sam izmislila poznanstvo sa njim - rekla je Nataša, dok većina zadrugara tvrdi da je ona sama izgovorila da sumnja da je trudna sa pomenutim pevačem, koji je inače oženjen.

Nataša je bubnjarki Ivani Radić, koja je prošle nedelje napustila "Zadrugu", rekla da Amaru prenese poruku kada izađe iz rijalitija, pa se sinoć dotakla i te teme.

- Što se tiče bubnjarke, rekla sam da hoću da to reši napolju, pa sam joj rekla šta da mu kaže. To što su spajali njega i mene, nije bilo potrebe za tim, on nije u rijalitiju - rekla je Nataša Radan.

Zatim se umešala Saška Karan.

- Čovek je oženjen, neće sigirno da te čeka pored žene - rekla je pevačica.

- Sigurna sam da se Amar neće zbog mene razvesti - odgovorila je Nataša.

