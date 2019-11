ODVEŠĆEMO MILJANU NA PREGLED SIGURNO! Pa prvi ja imam taj poremećaj: Siniša Kulić uplašen za ćerku? Evo šta će uraditi ČIM IZAĐE IZ RIJALITIJA!

Marija Kulić navodno je poručila ćerki Miljani da će je vratiti u ludnicu, pa tako podigla ogromnu prašinu. Iz tog razloga Siniša je rešio da odreaguje te postavi stvari na svoje mesto, ističući da njegova supruga u afektu nije pazila šta izgovara.

"Miljana nije bila u ludnici. Nije to ludnica, to je psihijatrijska ustanova. Mi imamo prijateljicu psihologa sa kojim Miljana često razgovara. Ona je preko mog prijatelja Vitka, koji je bio član žirija 'Zvezde Granda' dolazila na snimanja emisija i tada je zamolila Vitka da glasa za Darka", prenosi Alo pisanje Stara, a Kulić nastavlja: "Miljana je onda ubedila i Zoricu Brunclik i praktično mu namestila pobedu", siguran je, navodi se, on.

"Tu smo mi videli da nešto nije u redu. Miljana je samo išla po snimanjima emisija i mi smo je odveli kod te naše prijateljice u bolnicu na detaljne analize. Bili smo se uplašili za nju. Bila je par dana i izašla. Nije ona luda ni bolesna, samo ima opsesivno-kompluzivni poremećaj, ali to imamo svi. Pa prvi ja imam taj poremećaj, volim da su mi cipele uglancane, ne bih mogao da izađem iz kuće drugačije. Kod mene u autu ne može da bude mrava na podu, odmah dobijem nervni slom. I moji drugari prate stalno sport, idu po kladionicama, kad nemaju šta da gledaju, prate kinesku i japansku ligu, tek da nešto prate."

"Marija i ja ćemo je sigurno odvesti posle ovog rijalitija na pregled. Marija unutra ne pazi šta priča jer je Miljana izvede iz takta. Tako joj je rekla i da je ona imala dvadeset abortusa, što nije tačno. Kakva glupost! Koja žena ima toliko abortusa", objasnio je Siniša.

