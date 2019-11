POTRESNA ISPOVEST BOJANA LEKSINGTON: Pevaču je devojčica došla na svet kao prevremeno rođena! ŠANSE DA PREŽIVI bile su 50-50!

Bojan Vasković, popularni frontmen "Leksington benda" prvi put je progovorio o teškim porodičnim trenucima kada je na svet došla njegova ćerka Anđelina kao prevremeno rođena beba. On je bogu zahvalan što se sve dobro odigralo, ali priznao je da nimalo nije bilo lako, a on je nedavno postao otac i dečaka kome su supruga Aleksandra i on dali ime Mihajlo.

"Šta da se radi, prošli smo kroz to, hvala Bogu da je na kraju sve baš onako kako treba, zahvaljujući doktorima i samom Bogu, da je sve ok i da je ona jedno potpuno zdravo dete koje ima srećno i zdravo detinjstvo. Bilo je zaista stresno, to mi je najstresniji period u životu", počeo je svoju ispovest Bojan.

"Kod sve dece koja se prevremeno rode je problem taj što se ne razviju pluća do kraja. Neka deca su imala krvarenja u mozgu, neka deca imaju bronhoplumalnu displaziju, ona je konkretno to imala, ali se hvala Bogu izukla. To je jako rizično kada se deca rode. Kažu da su šanse za preživeti 50:50, na osnovu nekih statistika. Ali eto, hvala Bogu, naša neonatologija je jedna od najboljih u svetu. Zaista su posvećeni doktori bili, zahvaljujući njihovoj borbi i samim klincima, konkretno u ovom slučaju moje Anđeline, zahvaljujući njihovoj borbi za život pobedila je sve te nedaće i izvukla se bez i jednog jedinog problema. To su takvi problemi, doktori vam direktno sve kažu, oni ne smeju da pakuju u mašnu i da vam govore nešto što nije istina, moraju da kažu tačno i konkretno stanje. Jedan dan dođete i kažu vam neku lepu vest, a drugi dan dođete i kažu: "Predaje se". To je jako stresno za sve roditelje, ali prođe se kroz sve, kad prođu godine, malo se i zaboravi, malo se potisne. Svaki put kad se setim toga osetim težinu u stomaku, s obzirom na to da je zaista bilo teško", zaključio je Vasković.

