PLJUVALI MU U TANJIR, PIŠALI U KREVET, NAZIVALI P*DERČINOM! Mirka Gavrića mučili u VOJSCI zbog napumpanih usana! TRAUMA!

Učesnik "Zadruge 3" Mirko Gavrić je pre 17 godina služio vojni rok u Subotici, gde su ga navodno svakodnevno maltretirali, jer je bio isfeminiziran.

Poznati producent nikada neće zaboraviti momačke dane i traume koje je doživljavao zbog toga što je imao napumpana usta, dužu kosu i malo ženstvenije ponašanje.

foto: Printscreen/Instagram

"Mirko je bio jedna od poslednjih generacija, koja je bila obavezna da ide na odsluženje vojnog roka. Iako je na sve načine pokušavao da nađe jaku vezu da to izbegne, to mu nije uspelo. Mirko je već tada bio deo estrade, težio je ka tome da bude pevač. Izgledao je kao žena, usne napumpane, uske farmerke, kosa ispeglana, majica uzana. Iako su ga upozorili da takav ne ide tamo, nije poslušao svoje prijatelje. Već prvog dana roka, niko nije hteo da komunicira sa njim. Iz sprdnje su mu dali pogrdno ime zbog silikonskih usana", kaže izvor, koji je vrlo dobro upućen u prošlost ovog zadrugara.

"Mirko je patio zbog toga što je bio odbačen, plakao je svakog dana, što je još više nerviralo te momke koji su došli da služe vojni rok iz svih delova naše zemlje. Uzeli su ga na zub i osudili na mučenje do kraja vojnog roka. Jednom prilikom trojica su mu prišla i pljunula mu u tanjir, a onda su ga terali da to pojede: "Pe*erčino napumpana, dok ti trošiš pare na silikone, neko nema šta da jede. Ima da isteramo to pi*kasto iz tebe, ima da napravimo pravo muško od tebe", priča sagovornik.

Mirko je navodno doživeo i da mu krevet bude natopljen mokraćom, i sve je to morao da trpi. Nikada ništa nije smeo da prijavi čelnicima jer se plašio da ga ne uguše na spavanju, a i danas ima traume od torture koju je preživeo tih dana svoje prošlosti.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Rijaliti/Foto Printscreen

Kurir