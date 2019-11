ČOLAK SE DOPISIVAO S GAVRIĆEVOM BIVŠOM ŽENOM?! Evo kakva ga je kazna dočekala! Sve se TRESLO!

Bane Čolak navodno je "izvukao" najmanji budžet jer se svojevremeno dopisivao sa sada bivšom suprugom Mirka Gavrića. Zbog ovog detalja cela rijaliti kuća je zvonila, jer je di-džej tvrdio da je ovaj potez s Mirkove strane bio veoma nepravedan.

"Meni je dao najmanji bužet i rekao mi da ću ja to razumeti. To nema veze sa muvanjem, to je bila jedna poruka i jedan odgovor. Ja sam joj poslao jednu poruku i dobio sam jedan odgovor. Bilo bi iskrenije da mi je rekao: 'Pisao si mojoj ženi, evo ti najmanji budžet", izjavio je Bane u noći rezervisanoj za odabir potrčka i omiljene osobe.

Podsetimo, Mirko Gavrić postavljen je za ovonedeljnog vođu, a kako stvari trenutno stoje, pred zadrugarima je, iako kratak, veoma turbulentan period.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić

Kurir