NIJE JOJ SE DOPALO KAD JE ČULA KAKO PRIČA O NJOJ! Gavrićeva bivša ulazi u Zadrugu: Hoće da razreše odnos NAOČIGLED SVIH!

Bivša žena Mirka Gavrića, Dragana Rakčević, navodno bi uskoro trebalo da se useli u Belu kuću "Zadruge", gde on već sada boravi. Ona planira da se do kraja godine i pred kamerama "obračuna" sa nekadašnjim suprugom.

Naime, otkako je Gavrić zadrugarima ispričao da ga je supruga tokom braka varala s nekoliko muškaraca - Dragana je odlučna u nameri da naočigled svih razreši odnos sa njim.

"Produkcija je planirala da ubaci Draganu još otkako je Mirko Gavrić potpisao ugovor za učešće u trećoj sezoni 'Zadruga'. Oni su u tom trenutku bili sveže razvedeni, a produkcija je ocenila da bi publici bilo interesantno da gleda kako se bivši supružnici ponašaju pred kamerama. Međutim, ona tada nije bila zainteresovana da uđe u rijaliti, tim pre što puno radi i ne želi da karijeru koju gradi postepeno žrtvuje zarad kratkotrajne slave koju bi stekla učešćem u takvom formatu", rekao je izvor, pa dodao:

"Osim toga, Dragana je nakon razvoda želela da njen privatni život ostane njena privatna stvar, ali sve se to promenilo kada je Mirko u 'Zadruzi' počeo da priča o razlozima njihovog razvoda. Kada je čula da je ispričao zadrugarima da ga je tokom braka varala s raznim pevačima, presekla je i rešila da uđe u Zadrugu."

Dragana je, kako se navodi, s produkcijom već dogovorila uslove svog učešća.

"Relativno lako su uspeli da postignu dogovor, a Dragani je bilo najvažnije da odradi sve unapred dogovorene svirke. Zbog tih poslovnih obaveza, neće moći da uđe pre sredine decembra, a za učešće u rijalitiju dobiće dobar honorar", istakao je izvor i dodao da je nekadašnja "Pinkova zvezda" spremna da se suoči s bivšim suprugom pred milionskim auditorijumom.

"Nju je veoma zabolelo kada je čula Mirka kako bez imalo poštovanja priča o njihovom braku, a najteže joj je palo kada je ispričao da ga je varala s pevačem s kojim nastupa. Zbog toga planira da uđe i da se obračuna s njim pred svima, ali i da ona iznese svoju stranu priče. Ima i ona puno kečeva u rukavu jer dosta toga, što se tiče njihovog odnosa, još nije ispričano", izjavio je izvor i dodao da Dragana navodno konačno namerava da javno progovori i o glasinama da je njen bivši suprug homoseksualac.

"Ta priča se potezala i tokom Mirkovog učešća u drugoj sezoni rijalitija 'Zadruga', a Miljana Kulić i dalje proziva Mirka da mu je brak s Draganom bio samo paravan. Kada bude ušla u 'Zadrugu', nema sumnje da će pokrenuti i tu priču", kaže naš izvor.

Mirko Gavrić ispričao je u "Zadruzi" da ga je bivša supruga Dragana Rakčević varala s pevačem u čijem bendu nastupa kao prateći vokal.

"Sećam se da se vratila sa nastupa na kojem je bila s tim pevačem i tada mi je rekla da želi da se razvedemo. Bio je to ozbiljan udarac za mene jer smo tri godine bili u braku. Dragana mi je tada rekla da me nikada nije volela i da sa mnom nikada nije bila srećna. To uopšte nisam očekivao od nje", rekao je jednom prilikom on.

