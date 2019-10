GAVRIĆ KONAČNO OTKRIO SVE DETALJE RAZVODA! Od zajedničke imovine imali su SAMO JEDNO, a jedva su postigli DOGOVOR! (VIDEO)

Mirko Gavrić progovorio je o detaljima razvoda od Dragana Rakčević, ističući da je on pokrenuo brakorazvodnu parnicu. Od zajedničke imovine par je imao samo jedan automobil, stečen u braku, koji su u jednom trenutku rešili da prodaju, pa da novac podele na ravne časti.

foto: Printscreen

Takođe, on je istakao da je ceo grad saznao za razvod pre njega i da mu je to posebno teško palo. Kad je saznao, doživeo je "da njegova ljubav zbog razočaranja preraste u neki vid mržnje."

"Mi smo kao zajedničku imovinu imali samo auto, koji sam ja hteo da dobije ona. Ona na to nije pristala već je rekla da hoće da ga prodamo i da podelimo pare", objašnjavao je on u okviru "Igre istine".

"Posle se predomislila i rekla je da hoće da bude moj. Ja nemam ni vozačku. Neko vreme ga je koristila dok ne kupi sebi, kasnije sam saznao da mi je auto udaren jer ga je ona ostavila kod brata... Ona je na kraju dovezla mom bratu auto i to je to", zaključio je Mirko.

foto: Printscreen

"Sve vezano za to je počelo pre mog ulaska u ''Zadrugu 2'. Saznao sam to kad sam izašao i shvatio sam da postoje promene neke. Od nje sam zahtevao da bude pametna dok sam ja ovde. Dobio sam čudan odgovor, tad mi on nije bio jasan. Rekla mi je: 'Šta god da se dogodi, ja ću da te čekam'. Ja sam neko ko je iskren u svakom odnosu. Dete sam koje je odraslo bez oca i znam da ne bih voleo da uđem u brak znajući da će da se završi kao moj. Saznao sam da ima nekog. Tražio sam način kako da izađem odavde, pokušavao sam da sakrijem ono što znam. Nisam mogao da znam da li je to istina. Znate svi kako sam izašao. Neke stvari nisam sebi smeo da priznam. Ona je sve manje imala vremena za mene", pričao je vidno uznemireni Mirko, pa nastavio:

"Pričalo se o inostranoj turneji sa tim dotičnim pevačem. Počeli smo da spavamo odvojeno. Dešava se 14. mart ove godine, taj dan smatram najtežim trenutkom mog života. Došla je, probudila me je, plakali smo dok smo pričali. Počeo sam da verujem da se odnos menja. Rekla je da želi sa mnom da priča. Rekla mi je da ne želi da se svađamo. Rekla mi je da nikada nije bila srećna i da me ne voli i da hoće razvod. Nije mi bilo jasno, osetio sam se u tom trenutku kao utabana cigareta. Ujutru je otišla na put, a rekla mi je da hoće da iseli stvari iz stana. Jedna osoba, neću njeno ime da spominjem, Dragana je rekla svašta jednoj osobi kojoj su te stvari mogle samo da budu jasne njoj i meni. Suočio sam se sa rečenicom da je linija između ljubavi i mržnje vrlo tanka. Posle toga je počeo medijski klinč da ja nemam posao, da me ona izdržava... Od tada tri puta merim, dok ne presečem. Srećan sam što sam doživeo takvu ljubav", izgovorio je Mirko pred zadrugarima sa knedlom u grlu.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir