"ĐOLE JE NERVOZAN STALNO, A NOVAC JE KOD VESNE" Komšije raskrinkale Đoganijeve, pa spomenule Lunu: Stide se...

Susedi kažu da su deca muzičara izuzetno vaspitana i otkrivaju tajne odnosa para koji često privlači pažnju medija.

Za Vesnu i Đoleta Đoganija važi da su jedan od skladnijih parova na estradi, iako je pre nekoliko godina javnost brujala o njegovoj navodnoj aferi koja je ovekovečena kamerom emisije “Paparaco lov”.

- Ne poznajem ih lično, ali ono što vidim jeste da su veoma vredni i radni. Đole je stalno sa nekim papirima trči tamo-ovamo, telefonom zakazuje te njihove koncerte ili tezge, dok ona brine o deci i vodi računa kada imaju koji nastup. Stalno putuju, ja njih uglavnom viđam sa koferima. Naročito petkom u odlasku i nedeljom u povratku. Sedim ovde na klupici uzaludan, pa sve vidim, kaže kroz osmeh ovaj penzioner.

On je ujedno pokazao ko od prolaznika živi u zgradi Đoganija, pa su mediji lakše došli do sagovornika.

- Poznajem ih, deca su im izuzetno vaspitana. Mislim da je za to zaslužna Vesna, ona se baš bavi decom. Đole mi više deluje malo uštogljeno i kao neko ko je zadužen da finansijski obezbedi porodicu. On o sebi ima visoko mišljenje. Ne može mu se sporiti da je u to vreme plesa osvajao nagrade i da je od te braće Đogani najuspešniji, ali baš da je u rangu Čole, za to nek izvini. Ne može mu ni prići, kaže Marija.

U obližnjem kafiću kažu da porodica svraća ali ne tako često.

- Ne mogu da kažem da Đole nije galantan, ume da ostavi bakšiš. On raspolaže novcem, makar u situacijama koje smo ovde sretali. Malo je nervozan tip, prosto imate takve likove. Dok je Vesna opuštena, ona voli i snima klipove u kraju. Klinci je vole. On deluje kao da mu je svega preko glave.

Komšije se sećaju perioda kada je Luna Đogani bila u rijalitiju i počela vezu sa Slobom Radanovićem koji je bio oženjen Kijom Kockar.

- Sve to je uticalo na čitavu tu familiju. Lunino blamiranje, nervni slomovi, ponašanje...Mislim da je Đoleta bilo sramota svega što se dešavalo, na pitanja o njoj je odmahivao rukom. Gledao je da se što više ograde od toga, a mnogi su ih poredili. Gagija nismo viđali u kraju, ali sestre mu dolaze. Mislim da su svi u super odnosima, ali da Đole želi svoju porodicu da udalji od rijaliti priče, kaže jedan od komšija koji bolje poznaje porodicu Đogani.

U obližnjem salonu lepote mediji su sreli devojke koje često budu u terminu kada i Vesna.

- Ima dosta pratilaca na Instagramu, pratimo je i mi. Zanimljivo nam je da je slušamo u salonu, nekad i zapeva. Mislim da joj nije trebalo da otkrije za Melinu jer, uostalom i ona je sada sa čovekom koji je bio oženjen u trenutku kada su počeli da se zabavljaju. Bezveze su ti dvostruki aršini, nemamo svi amneziju ali ovako je stvarno kul. Dobro izgleda bez šminke i telo ima za medalju, kaže jedna dok druga dodaje:

- I Đole dobro izgleda za svoje godine, to ne može da se spori. Mislim da je on mozak operacije i neko ko ugovara gostovanja, ima osećaj za biznis.

